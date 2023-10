가수 임영웅

가수 임영웅의 새 디지털 싱글 '두 오어 다이'(Do or Die)가 발매된 지 3시간 만에 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론에서 1위를, 지니,벅스에서도 1위를 기록했다.9일 오후 6시 발매된 '두 오어 다이'는 오후 9시 현재 멜론 '톱 100' 차트에서 1위에 올랐다. 멜론 톱 100 차트는 최근 24시간 이용량과 최근 1시간 이용량을 50 대 50 비중으로 합산해 순위를 매긴다. 발매된 지 3시간밖에 되지 않은 신곡이 순위 1위를 차지했다는 것은 'Do or Die’의 최근 1시간 이용량이 24시간 이용량을 상쇄할 만큼 압도적이었다는 뜻으로 풀이된다."'Do or Die'는 인생이라는 무대 위 주인공이 돼 후회 없는 나날을 보내자는 열정을 담은 곡"이며 "임영웅이 직접 작사에 참여한 자작곡 '런던 보이'(London Boy)와 ‘모래 알갱이’에 이어서 또 한 번 싱어송라이터로서의 면모를 보였다"고 밝혔다. 하루 전날 공개된 '두 오어 다이' 뮤직비디오에서 임영웅은 우주인으로 변신해 ‘칼군무’ 실력을 뽐내기도 했다. 이 뮤직비디오는 유튜브 '인기 급상승 동영상', '인기 급상승 음악' 각 1위에도 올랐다.한편, 임영웅은 10일 전 세계 음악 팬들이 함께 즐기는 '2023 더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)'에 참석하여 올해는 몇관왕을 차지할지 귀추가 주목된다. 임영웅은 오는 27일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)을 시작으로 전국투어 콘서트에 돌입한다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr