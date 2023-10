/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 신곡 'I Want That'(아이 원트 댓)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 오늘(5일) 오전 9시(한국 기준) (여자)아이들 공식 유튜브 채널을 통해 (여자)아이들의 미국 EP 앨범 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'I Want That'(아이 원트 댓)의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 뮤직비디오 두 번째 티저 영상은 감정이 휘몰아치는 전개를 스피디하고 강렬하게 담아내 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든다. (여자)아이들은 매 신마다 반전 넘치는 콘셉트로 변신하며 완벽한 비주얼을 자랑했다.‘HEAT’는 (여자)아이들의 첫 영어 전곡 앨범으로 활기 넘치는 팝 에너지가 가득 담긴 타이틀곡 'I Want That'(아이 원트 댓)을 포함해 총 5곡이 담겨있다.타이틀곡 'I Want That'은 키치한 분위기를 더하는 베이스와 클럽 댄스 비트가 멤버들의 강력한 보컬이 만난 곡으로 (여자)아이들만의 색깔로 리스너들의 취향을 정조준할 예정이다. 이전보다 성숙하고 강렬해진 (여자)아이들의 음악과 콘셉트를 만날 수 있다.한편, (여자)아이들의 미국 첫 번째 EP 앨범 'HEAT'는 오는 6일 오전 9시(한국 기준) 스포티파이(Spotify), 애플 뮤직(Apple Music), 아마존 뮤직(amazon music), 디저(deezer)를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr