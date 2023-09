(여자)아이들 / 사진제공=큐브엔터테인먼트

(여자)아이들 EP 'HEAT' 트랙리스트 / 사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 미국 앨범 'HEAT'(히트)가 베일을 벗었다.큐브 엔터테인먼트는 19일 오전 9시(한국 기준) (여자)아이들 공식 SNS 채널을 통해 (여자)아이들의 미국 EP 앨범 'HEAT'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 타이틀곡 'I Want That'을 비롯해 'I DO', 'Eyes Roll', 'Flip It', 'Tall Trees'까지 총 5곡이 수록됐다.‘HEAT’는 (여자)아이들의 첫 영어 전곡 앨범으로 활기 넘치는 팝 에너지가 가득 담긴 5곡이 담겨있어 해외 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.앨범에는 지난 7월 공개된 디지털 싱글 'I DO'(아이 두)도 수록되어 있다. 'I DO'는 80년대의 영감을 받은 신스 팝 요소를 더했으며 잃어버린 과거의 사랑과 그에 따르는 씁쓸함을 고찰하는 가사를 녹여낸 곡이다.(여자)아이들은 지난 5월 15일 미니 6집 'I feel'(아이 필)로 컴백, 발매 직후 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문 전 세계 18개 지역 1위에 이름을 올렸다. 또한 초동 판매량 116만 3300장을 돌파하며 '커리어 하이'를 달성했다.타이틀곡 '퀸카 (Queencard)' 역시 공개와 동시에 국내외에 신드롬을 일으켰다. (여자)아이들은 '퀸카 (Queencard)'를 통해 3연속 국내 음원 사이트 'PAK'(퍼펙트 올킬) 달성, 음악 방송 13관왕에 등극했다.(여자)아이들의 미국 첫 번째 EP 앨범 'HEAT'는 10월 6일 오전 9시(한국 기준) 스포티파이, 애플 뮤직, 아마존 뮤직, 디저를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr