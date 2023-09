브브걸=워너뮤직코리아 제공

그룹 브브걸(BBGIRLS)이 첫 번째 팬 콘서트를 앞두고 팬들을 위한 스페셜 필름을 공개한다.브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 13일 정오 공식 SNS 채널을 통해 신보 ‘ONE MORE TIME’(원 모어 타임)의 수록곡 ‘LEMONADE’(레모네이드) 스페셜 필름 티저를 공개, 팬들을 위한 깜짝 선물로 반응을 얻고 있다.공개된 티저 속 브브걸은 수영장을 배경으로 화려한 자태를 과시, 과즙미 넘치는 비주얼은 물론 톡 쏘는 매력까지 자랑하며 보는 이들의 비타민을 가득 채웠다.네 명의 멤버들은 레몬 향기가 묻어나는 영상미와 함께 성숙한 ‘서머퀸’의 시너지를 보여주는가 하면, 마치 휴양지로 놀러 온 것 같은 짜릿함도 남겨 팬들의 호응을 이끌어냈다.특히 신보 ‘ONE MORE TIME’ 발매 이후, 고혹적인 분위기를 풍기는 타이틀곡 ‘ONE MORE TIME’과는 다른, 기분 좋은 무드를 가진 ‘LEMONADE’에 대중의 반응이 줄곧 뜨거운 바, 이에 브브걸은 ‘LEMONADE’ 스페셜 필름을 통해 또 한 번 K팝 팬들에게 행복감을 안길 전망이다.여기에 브브걸이 최근 늦여름 분위기가 물씬 느껴지는 ‘BBGIRLS 1ST FANCON ’(브브걸 첫 번째 팬 콘서트 <원 모어 타임>) 개최 소식을 알리며 ‘비주얼 파티’를 펼쳤던 만큼, ‘LEMONADE’ 스페셜 필름은 첫 팬 콘서트를 향한 열기를 더욱 뜨겁게 만들 것으로 기대된다.한편, 브브걸은 “타이틀곡 못지않게 좋다”라는 성원에 힘입어 오는 14일 ‘LEMONADE’ 스페셜 필름을 공개, 이어 10월 7일 오후 6시 첫 번째 팬 콘서트 ‘ONE MORE TIME’을 통해 팬들을 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr