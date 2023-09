/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스가 데뷔 8주년을 기념해 단독 팬미팅을 개최한다.트와이스는 오는 10월 21일 오후 1시와 7시 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '2023 TWICE FANMEETING '(2023 트와이스 팬미팅 <원스 어게인>)을 총 2회 개최한다. 마지막 공연인 오후 7시 팬미팅은 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행한다.JYP엔터테인먼트는 13일 0시 공식 SNS 채널에 팬미팅 단체 포스터를 공개했다. 아홉 멤버는 강렬한 핑크빛을 배경으로 힙한 착장을 소화하고 걸크러쉬 아우라를 뿜어냈다. 사랑스러움부터 카리스마까지 팔색조 매력을 자랑하는 트와이스가 데뷔 8주년을 맞이해 팬들에게 어떤 특별한 추억을 선사할지 관심이 집중된다.해당 팬미팅 티켓은 9월 22일 오후 8시 팬클럽 ONCE 4기를 대상으로 선예매를 진행하고 25일 오후 8시에는 일반 예매가 열린다. 온, 오프라인 공연 티켓 예매와 관련한 자세한 사항은 추후 트와이스 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.한편 트와이스는 전 세계 25개 도시 43회에 걸친 '자체 최대 규모' 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비')로 '글로벌 최정상 걸그룹'의 기세를 떨치는 중이다. 최근 영국 런던, 프랑스 파리 단콘을 성료했고 9월 13일~14일(이하 현지시간) 독일 베를린에서 데뷔 첫 유럽 투어 피날레를 장식한다.이후 9월 23일~24일 태국 방콕, 30일과 10월 1일 필리핀 불라칸, 11월 4일 호주 멜버른, 12월 16일~17일 일본 나고야, 23일 인도네시아 자카르타, 27일~28일 일본 후쿠오카, 2024년 2월 3일 멕시코 멕시코 시티, 6일~7일 브라질 상파울루로 열기를 잇는다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr