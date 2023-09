/ 사진제공=스튜디오 마음C

드라마 '힙하게'가 제목만큼 힙한 OST로 주목받고 있다.JTBC 토일드라마 '힙하게'는 한지민과 이민기의 좌충우돌 코믹 케미스트리는 물론, 웰메이드 OST로 시청자들의 마음을 사로잡고 있다. 'OST 명가' 스튜디오 마음C가 음원 프로듀싱에 참여한 가운데, 몬스타엑스(MONSTA X) 주헌을 시작으로 pH-1(피에이치원), Zior Park(지올팍)까지 핫한 아티스트들이 가창에 참여했다.첫 번째 주자 주헌은 자작곡 OST Part 1 'HIP HOP'을 발매했다. 강하게 부스트 된 사운드에 어우러지는 주헌의 파워풀한 래핑은 박진감 넘치는 수사 스토리에 극강의 몰입도를 자아냈다.당당하고 거침없는 캐릭터들의 '힙한' 자신감을 표현한 해당 곡은 "힙하다 힙해. 귀에 때려 박는 랩 진짜 시원하다", "피가 끓게 만드는 OST! 드라마랑 잘 어울린다", "덕분에 드라마 정주행 시작했어요" 등 열띤 호평을 자아냈다.pH-1이 가창한 OST Part 2 'It's You (Feat. COCONA)'(잇츠유)는 경쾌한 비트 속에 위트 있는 응원의 메시지를 녹여낸 곡이다. 특히, 이 곡은 1회 엔딩서부터 삽입되어 존재감을 빛냈다. 'It's You (Feat. COCONA)'는 경쾌한 비트에 pH-1의 감각적인 래핑이 더해져 완성도를 높이면서, '부딪히면 좀 어때 그냥 다 맞춰가면 되지', '함께하면 난 1도 힘들 게 없어 하지마 걱정' 등 재치 있는 가사로 극의 유쾌한 분위기를 배가했다.이외에도 이 곡은 코믹하면서도 러블리한 인물들의 매력을 극대화, '예열 콤비'의 좌충우돌 케미를 더욱 돋보이게 만들고 있다.OST Part 3 'GOTCHA'(갓챠)는 특유의 개성 있는 보이스와 함께 '대세 아티스트'로 거듭난 Zior Park(지올팍)이 가창한 곡이다. '예열 콤비'가 사건 속 범인을 쫓는 모습을 마치 사람의 마음을 사로잡는 듯한 중의적 표현으로 풀어낸 가사로 듣는 즐거움을 더했다.특히, 공조 속에서 점차 끈끈지는 '예열 콤비'의 시너지를 펑키하면서도 세련된 사운드로 풀어낸 점이 인상적이다. 이에 "도입부부터 신선하다", "'힙하게'와 Zior Park의 조합이라니…인생 OST", "노래 중독성 장난 아니다" 등 뜨거운 호응이 이어졌다.이렇듯 'OST 맛집'으로 거듭난 '힙하게'가 선보일 앞으로의 OST에도 기대가 쏠리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr