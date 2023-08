/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 컴백을 나흘 앞두고 타이틀곡 '이것밖에는 없다' 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.Young K는 오는 9월 4일 첫 솔로 정규 앨범 'Letters with notes'(레터스 위드 노트)를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 8월 31일 정오 공식 SNS 채널에 신곡 '이것밖에는 없다' 뮤비 티저를 첫 선보였다.티저에는 트와이스 다현이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 다현은 차가운 표정으로 왼손 약지에 끼고 있던 반지를 빼 Young K에게 건넸고 한 편의 드라마 같은 분위기를 자아냈다.이내 두 사람이 함께하던 공간이 무너지면서 흘러나오는 "나에겐 이것밖에는 없다", "그래도 역시 이 사랑밖에 없다"라는 노랫말이 애절함을 극대화했다. 다시 조심스레 포개지는 손, 덩그러니 남겨진 반지 등 티저 속 다양한 요소가 뮤비 완편에 대한 궁금증을 높였다.Young K가 작사와 작곡을 담당한 타이틀곡 '이것밖에는 없다'는 60년대 말 브리티시 사운드의 클래식한 요소와 80년대 미국 하드 록 발라드의 스트레이트 하면서도 호소력 넘치는 분위기가 특징이다.Young K 첫 솔로 정규 앨범으로 의미를 더하는 신보 'Letters with notes'는 '음표로 쓴 편지', '음을 붙인 편지'라는 의미를 담고 있다.Young K는 타이틀곡 '이것밖에는 없다'를 비롯해 '오늘만을 너만을 이날을', 'let it be summer'(렛 잇 비 서머), '꿈꾼 (Dreamer)', 'Bungee Jumping'(번지 점핑), 'natural'(내추럴), 'STRANGE'(스트레인지), 'SOUL (Feat. 최엘비)'(소울), 'playground'(플레이그라운드), 'babo'(바보), 'what is..'(왓 이즈..)까지 신곡 11트랙 전곡 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터로서 역량을 빛냈다.한편 Young K의 정규 1집 'Letters with notes'은 9월 4일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr