싸이커스 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

싸이커스(xikers)의 ‘홈보이(HOMEBOY)’ 뮤직비디오가 공개 19시간 만에 조회 수 천만을 돌파, 자체 최단 기록을 갈아치웠다.지난 8월 23일 낮12시 공개된 싸이커스의 미니2집 ‘하우스 오브 트리키: 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’의 두 번째 타이틀곡 ‘홈보이’ 뮤직비디오가 24일 오전 7시 기준 조회 수 천만 뷰를 달성했다.약 22시간 만에 천만 뷰를 돌파했던 미니 2집 첫 번째 타이틀곡 ‘두 오어 다이(DO or DIE)’ 뮤직비디오 기록을 3시간이나 단축하며 자체 최단 기록을 다시 썼다.싸이커스는 팬들에게 감사한 마음을 담아 24일 낮12시 공식 유튜브 채널을 통해 ‘홈보이’ 퍼포먼스 비디오 영상을 깜짝 공개했다. 영상에는 뮤직비디오 본편에서 등장했던 푸른빛의 불꽃이 계속해서 나타나며 보는 이들의 호기심을 자아낸 가운데 멤버들의 자유로운 퍼포먼스가 눈길을 끌었다.‘홈보이’ 뮤직비디오 공개 후 미니2집의 더블 타이틀곡 ‘두 오어 다이’와 ‘홈보이’는 국내 음원 사이트 바이브의 국내 급상승 차트에 나란히 이름을 올렸다. 뿐만 아니라 미니2집은 스포티파이 누적 스트리밍250만 회를 돌파하는 등 상승세를 이어가고 있다.한편 싸이커스는 8월 24일 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘홈보이’ 무대를 선보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr