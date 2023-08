프로미스나인, ‘2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈’ 수상…"플로버에게 감사"

그룹 프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)이 ‘2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈’에서 수상의 영광을 안았다.프로미스나인은 지난 10일 오후 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 열린 ‘2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈’에서 ‘K 글로벌 베스트 뮤직비디오상’을 받았다.프로미스나인은 “귀한 자리에 설 수 있게 해주신 플로버(팬덤명)에게 진심으로 감사드린다. 베스트 뮤직비디오 상을 받으니 촬영 때가 생각난다. 활주로를 질주하며 많이 웃었던 기억이 있는데 지금 이 자리의 행복한 기억과 함께 앞으로 달려나가는 프로미스나인이 되겠다”라고 말했다. 이어 멤버들은 영어, 중국어, 일본어로 소감을 덧붙여 글로벌 팬들의 마음을 설레게 했다.이날 시상식에서 프로미스나인은 정규 1집 타이틀곡 “#menow” 무대도 펼쳤다. 이들은 눈부신 비주얼로 순백의 의상을 완벽 소화하며 요정 같은 자태를 뽐냈다. 섬세하게 쌓아올린 프로미스나인의 풍성한 하모니와 다채로운 구성의 퍼포먼스는 현장의 큰 환호를 이끌어냈다.한편 프로미스나인은 지난 6월 정규 1집 ‘Unlock My World’로 컴백하며 음악적 성장을 증명했다. 정규 1집 수록곡 ‘Attitude’는 NME가 발표한 ‘2023 베스트 K-팝 송 15’(The 15 best K-pop songs of 2023)에 선정되는 등 글로벌 매체로부터 주목받았다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr