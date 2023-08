싸이커스 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

싸이커스 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스가 컴백을 맞이해 데뷔 때보다 실력이 늘고 정체성을 찾았다고 자신했다.지난 1일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)' 으로 돌아온 싸이커스와의 인터뷰를 진행했다.이날 싸이커스는 올 3월 데뷔 후 첫 컴백인 만큼 긴장하면서도 설레이는 모습을 감추지 못했다.싸이커스는 올 3월에 데뷔해 얼마 전 100일을 넘긴 신인이지만 데뷔 12일 만에 '빌보드 200'에 75위로 진입한 바 있다. 또한 빌보드 내 총 7개 차트에 이름을 올리며 글로벌 시장에 이름을 알렸다. 데뷔 앨범 초동 10만 장을 돌파하며 당시 역대 보이그룹 데뷔 앨범 초동 5위라는 기록을 세우기도 했다.싸이커스는 이번 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)'을 싸이커스만의 강렬함을 내세우면서도 지금까지와는 다른 여름의 청량함을 보여주겠다며 자신했다.싸이커스는 데뷔 5개월 만에 첫 단독 컴백쇼 개최 소식을 알리기도 했다. 데뷔 후 많은 팬들의 기대 속에서 싸이커스는 어떤 마음으로 컴백을 준비했을까. 싸이커스 멤버들은 "데뷔 때 보다 많은 점을 보완하려 노력했다"고 입을 모아 얘기했다."꿈에 그리던 데뷔 후 많은 분들이 사랑해주셔서 좋은 기운을 듬뿍듬뿍 받았죠. 이번엔 여름에 맞게 시원한 앨범을 준비했어요. 로디(팬덤명)분들이랑 저희를 처음 알게 될 대중분들에게 선물하는 마음으로 준비했어요""데뷔 했을 때는 모르는 게 많아서 그저 '열심히 하자'라는 마음 가짐뿐이었죠. 그런데 이제는 어떻게 해야 잘 할 수 있고 어떻게 해야 무대를 즐길 수 있는지를 생각하게 되더라고요. 최근에 저희가 '2023 K팝 룩스 바이 SBS 슈퍼 콘서트 인 마드리드'에 다녀왔는데 공연장이 5만명 정도 계시더라고요. 그런데도 무대에서도 긴장하지 않고 라이브를 잘 소화하면서 무대를 즐길 수 있었어요. 저희도 모니터링을 하면서 이렇게 많이 늘었나 싶었죠. 또 스페인 팬분들이 노래를 따라 불러주셔서 감사했어요. 저희가 많이 성장했다고 느낄 수 있는 기회였어요""녹음할 때 (실력이) 많이 늘었다고 느꼈어요. 어떻게 해야 저희 목소리를 잘 살릴 수 있는지 알게 됐어요"이번 미니 2집에서 싸이커스는 폭발하는 에너지를 담은 ‘두 오어 다이’와 신비롭고 서정적인 감성의 ‘홈보이’를 더블 타이틀곡으로 선정해 다채로운 콘셉트를 예고했다. 이에 멤버들은 싸이커스만의 새로운 매력을 보여주고 싶다며 자신에 찬 모습이었다."1집에서는 강렬하고 퍼포먼스에 특화된 부분이 많았다면 2집에서는 평상시에 틀어두기 좋은 노래, 상황마다 틀어두면 좋은 수록곡 일상에서 듣기 좋은 곡들이 많으니 기대해주세요"싸이커스 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’는 2일 오후 6시에 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr