브브걸 트랙리스트 / 사진=워너뮤직코리아 제공



그룹 브브걸(BBGIRLS)이 다시 한번 여름 접수를 예고했다. 그룹 브브걸(BBGIRLS)이 다시 한번 여름 접수를 예고했다.



브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 24일 정오 공식 SNS 채널을 통해 신보 ‘ONE MORE TIME’(원 모어 타임) 트랙리스트를 공개, 앨범명과 동명인 타이틀 곡명 ‘ONE MORE TIME’을 최초 공개했다.



트랙리스트에 따르면, 이번 신보에는 타이틀곡 ‘ONE MORE TIME’을 포함해 ‘LEMONADE’(레모네이드) 총 2곡이 수록된다.



브브걸은 타이틀곡 ‘ONE MORE TIME’을 통해 다시 한번 서머퀸의 퍼포먼스를 선사할 뿐만 아니라, 더욱 성장한 음악 색깔 역시 예고하고 있다. 특히 이번번 ‘ONE MORE TIME’은 Rick James의 ‘Give It To Me Baby’를 샘플링, 브브걸만의 색깔로 재탄생된다고 해 더욱 기대를 불러 모은다.



수록곡 ‘LEMONADE’는 타이틀곡 못지않은 브브걸의 4인 4색 보컬 매력을 느낄 수 있다. 브브걸표 톡 쏘는 ‘LEMONADE’가 올여름 리스너들의 귀를 호강시킬 전망이다.



‘서머퀸’ 브브걸의 화려한 귀환이 예상되는 가운데, 브브걸은 180도 달라진 이미지와 함께 다시 한번 완전체 활동에 나선다.



오는 8월 3일 오후 6시 발매.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr