사진=웨이크원 제공

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔와 동시에 K-POP ‘최초’의 타이틀을 획득하며 새로운 이정표를 세웠다.17일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 10일 발매된 ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 첫 번째 미니앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’는 발매 첫 일주일 동안 총 182만 2,028장이 팔렸다.이로써 ZEROBASEONE은 데뷔 앨범 최초로 ‘밀리언 셀러’에 직행한 최초의 K-POP 그룹이 됐다. 또한, 이들은 앨범 발매 첫 일주일간 K-POP 그룹별 최고 판매량 기준 TOP5에 진입했다.ZEROBASEONE은 음반뿐 아니라 데뷔와 동시에 국내외 음원 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 앨범 발매 직후 타이틀곡 ‘In Bloom’을 비롯해 데뷔 앨범에 수록된 ‘Back to ZEROBASE’, ‘New Kidz on the Block’, ‘우주먼지 (and I)’, ‘Our Season’, ‘Always’ 등 6곡 모두 멜론과 지니, 벅스 등 국내 주요 음원 차트에 진입했다.특히, 타이틀곡 ‘In Bloom’은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify) 누적 스트리밍 수 335만 건을 돌파했고, 일본 최대 음원 사이트 라인 뮤직 일간 차트에서 5일 연속 2위를 차지했다.‘YOUTH IN THE SHADE’는 이 시대 청춘의 모습, 즉 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 그린 앨범이다. ZEROBASEONE은 찬란한 비주얼과 본인들의 이야기를 담은 트렌디한 음악, 청량함을 머금은 에너제틱한 퍼포먼스로 K-POP 5세대 아이돌의 선두주자임을 공고히 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr