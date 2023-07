사진=모드하우스 제공

오드아이써클(ODD EYE CIRCLE)의 특별한 선물이 찾아왔다.모드하우스는 6일 아르테미스(ARTMS) 프로젝트의 공식 SNS 채널에 오드아이써클의 새 미니앨범 'Version Up' 트랙리스트를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.트랙리스트에 따르면 'Version Up'에는 타이틀곡 'AIR FORCE ONE'을 비롯해 '기다렸어', 'Je Ne Sais Quoi', 'Lucid', 'Love Me Like', 'My Secret Playlist'까지 오드아이써클만의 매력을 녹여낸 총 여섯 트랙이 담긴다.타이틀곡 'AIR FORCE ONE'는 저지 클럽 장르의 넘버로, 오드아이써클의 새로운 스타일과 소녀들의 건강한 발걸음을 담아냈다는 귀띔이다. 'Butterfly'와 'Uncover' 등을 만든 G high가 오랜만에 프로듀싱을 맡아 'AIR FORCE ONE'을 탄생시켰다.트랙리스트와 함께 오드아이써클의 'Version Up'을 향한 팬들의 기대감이 한껏 달아오르고 있다. 감각적인 영상미가 담긴 'AIR FORCE ONE' 뮤직비디오 티저는 물론, 개인 콘셉트 포토에 이어 단체 콘셉트 포토 공개까지 완료하며 설렘 지수를 상승시켰다.오드아이써클은 오는 12일 새로운 미니앨범 'Version Up'을 발매하고 새로운 발걸음을 내딛는다. 특히 'Version Up'은 김립, 진솔, 최리가 모드하우스에 합류한 뒤 첫선을 보이는 작품이란 점에서 큰 기대가 모이고 있다.한편 오드아이써클은 'Version Up' 발매 전까지 다양한 티저 콘텐츠로 팬들을 만날 예정이다. 또한 국내 활동 이후 오는 8월 영국, 독일, 폴란드, 프랑스를 순회하는 'Volume Up' 유럽 투어에 돌입한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr