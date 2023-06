그룹 에스파. / 사진제공=SM엔터테인먼트

에스파(aespa)가 세 번째 미니앨범 ‘MY WORLD’(마이 월드)로 써클차트 2관왕에 올랐다.에스파의 세 번째 미니앨범 ‘MY WORLD’는 지난 8일 써클차트가 발표한 5월 월간 차트에서 리테일 앨범 및 앨범 차트 1위를 차지하며 2관왕에 올라, 신곡 ‘Spicy’(스파이시)로 '매운 활'약을 보여준 에스파의 롱런 인기를 입증했다.에스파는 이번 앨범으로 선주문량 자체 최고 수치(180만 장)를 달성한 것을 시작으로, 역대 K팝 걸그룹 발매 첫날 판매량 1위, 역대 K팝 걸그룹 초동 1위를 기록함은 물론, 201만 장이 넘는 판매 수치로 더블 밀리언셀러 달성 등 기록했다.이번 미니앨범 ‘MY WORLD’에는 타이틀 곡 ‘Spicy’를 비롯해 ‘Welcome To MY World’(웰컴 투 마이 월드), ‘Salty & Sweet’(솔티 앤 스위트), ‘Thirsty’(서스티), ‘Till We Meet Again’(틸 위 미트 어게인) 등 다양한 장르의 총 6곡이 담겨있으며, 타이틀 곡은 물론 수록곡들도 사랑을 받았다.에스파는 24일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD)에서 단독 콘서트 ‘aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in JAKARTA’(에스파 라이브 투어 2023 ‘싱크 : 하이퍼 라인’ 인 자카르타)를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr