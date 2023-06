프로미스나인. / 사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 프로미스나인(fromis_9)의 정규 1집 ‘Unlock My World’가 호평받으며 글로벌 주요 차트 상위권에 안착했다.프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)의 정규 1집 ‘Unlock My World’는 지난 6일 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 싱가포르 2위를 비롯해 일본, 홍콩, 인도네시아, 태국, 터키 10위권을 차지했다. 또한 캐나다, 미국, 영국, 카자흐스탄, 호주 등 총 11개 국가/지역에서도 해당 차트에 이름을 올렸다.애플뮤직 ‘톱 앨범’ 차트에서도 한국 2위와 홍콩 8위를 포함해 태국, 싱가포르, 인도네시아, 마카오, 대만, 중국, 사우디아라비아, 필리핀, 말레이시아, 베트남, 터키, 브라질, 스웨덴, 칠레, 노르웨이 등 총 34개 국가/지역에 랭크됐다.‘Unlock My World’는 남들이 보는 시선과 이상향에서 벗어나 꾸밈없는 ‘진짜 나의 모습’으로 더 넓은 세상과 마주하겠다는 프로미스나인의 의지를 담아낸 첫 번째 정규앨범이다. 여러 장르를 시도한 확장된 음악적 스펙트럼과 완성도 높은 트랙으로 국내외 팬들의 호평을 얻었다.솔직 당당한 매력의 타이틀곡 ‘#menow’는 귀에 쏙쏙 박히는 후렴구와 따라하기 쉬운 댄스 챌린지로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 국내외 팬들은 “앨범 전곡 듣기를 끊을 수가 없다”, “계속 들을 수 있도록 무한 재생 설정 해뒀다”, “프로미스나인의 성장이 느껴진다” 등 반응을 보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr