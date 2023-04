사진=SM엔터테인먼트 제공

SM 新유닛 NCT 도재정(에스엠엔터테인먼트 소속)이 오늘(16일) 론칭쇼를 개최, 데뷔 전야를 뜨겁게 달군다.NCT 도재정은 오늘 오후 7시 서울웨이브 아트센터 2층 전시장에서 데뷔 기념 스페셜 론칭쇼를 개최하며, 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE로도 생중계되어 높은 관심을 얻을 것으로 보인다.이번 론칭쇼에서 NCT 도재정은 유닛 데뷔 소감 및 첫 미니앨범 ‘Perfume’(퍼퓸)에 관한 다채로운 이야기를 들려주며, 신곡 무대도 최초 공개할 예정이어서 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.또한 금일 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개된 ‘Perfume’ 뮤직비디오 티저 영상은 감각적인 신곡 분위기와 NCT 도재정의 상반된 매력이 돋보이는 비주얼로 시선을 사로잡았다.NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 매혹적인 타이틀 곡 ‘Perfume’을 비롯해 ‘Kiss’(키스), ‘Dive’(다이브), ‘Strawberry Sunday’(스트로베리 선데이), ‘후유증 (Can We Go Back)’, ‘안녕 (Ordinary)’ 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록되어 있다.한편, NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 4월 17일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr