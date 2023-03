빌리 / 사진=텐아시아DB

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)가 컴백에 대한 소감을 밝혔다.빌리는 28일 오후 4시 미니 4집 'the Billage of perception: chapter three'(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 쓰리) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.그리스어에서 유래한 '아름답고 소중한 생각'이라는 뜻의 타이틀곡 'EUNOIA'(유노이아)는 얼터너티브 펑크 팝 장르다. 신스 웨이브와 디스코, 펑크의 요소를 90년대 올드스쿨 힙합 바이브로 풀어낸 곡이다.우리 모두가 양면성을 가지고 있고, 진정한 자신이 되기 위해서는 그 양면성을 인정하고 포용하는 방법을 깨달아야 한다는 메시지를 담고 있다.이 외에도 신보에는 한밤중 친구들과 서로의 감정을 공유하는 듯한 댄서블한 트랙 'enchanted night ~ 白夜', '용기는 머리가 아닌, 마음에서 오는 것'이라는 메시지를 라틴 힙합 그루브로 녹여낸 'lionheart (the real me)', 멤버 전원이 작사에 참여해 빌리브를 향한 마음을 표현한 팬송 'various and precious (moment of inertia)', 베일에 싸인 빌리가 '나'에게 보내는 마음을 1인칭 시점으로 풀어낸 'extra-ordinary', R&B 소울 트랙으로 변화무쌍한 리듬과 현학적이고 실험적인 코드 전개가 돋보이는 'nevertheless' 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록됐다. 이우민 "collapsedone"과 밍지션 (minGtion), team GALACTIKA *, 조윤경 등 초호화 작가진이 지원사격에 나서 앨범의 완성도를 높였다.이날 문수아는 "빌리가 다양한 장르와 음악애 도전하고 있다. 매번 성장하고 한계가 없다는 것을 보여드리고 싶었다. 이번 앨범을 통해서 '빌리버스(빌리+유니버스)'라는 수식어를 갖고 싶다. 팬 뿐만 아니라 대중들에게 몰입감을 선사하고 싶다"며 포부를 밝혔다.츠키는 "빌리버스는 우리의 큰 장점이다. 빌리버스가 있기 때문에 몰입을 해서 활동을 할 수 있다"라며 타 걸그룹과의 차별점을 설명했다.시은은 "무대에서 빌리만의 퍼포먼스를 보여드리고 싶다. 곡의 분위기가 지금 날씨와 잘 어울린다고 생각한다. 많은 분이 좋아해주실 포인트라고 생각한다"라고 했다.방송 프로그램 진행을 맡고 있는 문수아는 "정말 꿈 같다고 생각햇다. MC를 맡아서 진행을 하는 것이 말이다. 존경하는 아티스트 분들을 K팝을 사랑해주시는 분들에게 소개해준다는 역할에 감사함을 느낀다"라고 이야기했다.또 츠키는 "외국인이다 보니 프로그램을 잘 이끌 수 있을까 고민했다. 지금은 그런 걱정보다 그저 열심히 하자는 마음가짐이다. 저로 인해 글로벌 팬들에게 좀 더 편안하게 다가갈 수 있다고 생각한다"라고 언급했다.하람은 "뮤비 찍을 때 에피소드가 있었다. 뮤비 속에서 빌리가 웃으면서 통로를 뛰어가는 장면이 있다. 학창 시절에 점심을 먹으러 뛰어가던 기억이 나더라. 스쿨룩을 입은 만큼 청량한 빌리의 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.한편, 빌리의 미니 4집 'the Billage of perception: chapter three'은 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr