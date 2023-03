신지민 / 사진=알로말로엔터테인먼트 제공

도화 / 사진=알로말로엔터테인먼트 제공

그룹 AOA 도화가 신지민의 새로운 시작을 응원하며 끈끈한 의리를 과시했다.신지민은 오는 19일 오후 5시 서울 강남구 베어홀에서 팬 미팅 ‘JIMIN IN THE BOX’를 개최한다. 도화는 이날 팬 미팅의 게스트로 출연해 더욱 특별한 시간을 선사할 계획이다.신지민은 지난달 22일 솔로 가수로서 첫 EP 앨범 ‘BOXES(박시스)’를 발매했다. 더불어 그는 팬들과 더욱 가까이에서 소통하기 위한 팬 미팅 소식을 전한 바 있다. 도화는 신지민의 새로운 시작을 응원하기 위해 이번 팬 미팅에 참석한다는 전언이다.신지민은 ‘JIMIN IN THE BOX’을 함께하는 팬들을 위해 새 앨범명 ‘BOXES’를 콘셉트로 한 특별한 선물을 준비했다고. 여기에 도화의 게스트 출연 소식까지 더해지며 팬 미팅을 향한 기대감을 높이고 있다.소속사 알로말로 엔터테인먼트는 신지민을 향한 뜨거운 사랑과 관심을 보내준 팬들의 마음에 보답하기 위해 공연장 좌석을 늘리기로 결정, 더 많은 팬들과 소중한 추억을 쌓을 수 있는 자리를 마련해 모두의 반가움을 자아냈다. 신지민은 이번 팬 미팅을 위해 다양한 무대와 이벤트를 준비 중인 것으로 알려졌다.신지민의 새 앨범 ‘BOXES’는 지난 시간 동안의 신지민을 압축적으로 담아냈다. 타이틀곡 ‘Sympathy’를 비롯해 ‘Somewhere’, ‘Don’t know why’, ‘Suddenly’ 등 총 4곡이 수록돼 있다. 신지민은 이번 앨범의 작사, 작곡에 주도적으로 참여해 자신의 생각과 마음을 풀어냈다.한편, 신지민의 첫 팬 미팅 ‘JIMIN IN THE BOX’는 오는 19일 오후 5시 서울 강남구 베어홀에서 개최될 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr