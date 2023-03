사진 = JWK엔터테인먼트 제공

가수 니콜(Nicole)이 ‘Mysterious’로 색다른 변신을 선보인다.니콜은 지난 7일 오후 6시 공식 유튜브 채널에 새 디지털 싱글 ‘Mysterious (미스테리어스)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상은 하트 모양의 쿠키를 부러뜨리는 니콜의 모습으로 시작된다. 이어 도도한 눈빛으로 분위기를 순식간에 바꾼 니콜은 시크한 제스처와 도발적인 표정 연기로 박진감 넘치는 전개를 이끌었다.특히 ‘Mysterious’의 펑키한 사운드에 이어 “Mysterious / Left & up down, oh right there, right there / So curious / Floating like that, oh right here (one more)”라는 중독성 강한 파트가 펼쳐져 귓가를 사로잡는다.매혹적인 퍼포먼스 일부도 이번 티저 영상을 통해 처음으로 베일을 벗었다. 니콜은 절제된 섹시미가 묻어나는 안무로 ‘Mysterious’ 뮤직비디오와 무대를 향한 기대감을 높였다.‘Mysterious’는 몽환적이고 신비로운 사랑의 속삭임을 표현한 곡이다. 강한 비트 위 니콜의 매력적인 보컬과 카리스마 넘치는 퍼포먼스가 음악 팬들에게 보고 듣는 즐거움을 선사할 전망이다.니콜의 새로운 매력과 에너지를 담아낸 새 디지털 싱글 ‘Mysterious’의 음원과 뮤직비디오 본편은 오는 9일 오후 6시 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr