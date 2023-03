사진=스타쉽 제공

그룹 크래비티(CRAVITY)가 완벽한 걸작을 들고 돌아온다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 6일(오늘) 오후 6시 다섯 번째 미니앨범 'MASTER : PIECE(마스터 : 피스)'를 발매한다.'MASTER : PIECE'는 지난해 9월 발매한 미니 4집 'NEW WAVE(뉴 웨이브)' 이후 6개월 만에 선보이는 신보다. 청춘의 뜨거운 에너지로 가득한 이번 앨범을 통해 너와 나, 그리고 우리가 느낄 수 있는 자유로운 감정을 노래한다.컴백에 앞서 지난 5일에는 크래비티 공식 유튜브 채널을 통해 'MASTER : PIECE'의 하이라이트 메들리 영상을 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다.영상에는 첫 번째 트랙 'Groovy(그루비)'를 시작으로 'FLY(플라이)', 'Get Lifted(겟 리프티드)', 'Baddie(배디)', 'A to Z(에이 투 제트)', 'Light the way(라이트 더 웨이)'까지 총 여섯 곡의 하이라이트 음원이 담겼다. 이와 함께 각 곡의 무드에 맞게 스타일링한 크래비티의 모습이 어우러지며 눈과 귀를 즐겁게 했다.타이틀곡 'Groovy'는 2000년대 레트로 팝과 힙합 감성을 주제로 한 일렉트로 펑크 장르의 곡으로, 쉽게 따라 부를 수 있는 캐치한 후렴과 스타일리시한 분위기, 그루비한 느낌이 어우러져 크래비티만의 매력을 완성했다. 특히 멤버 세림, 앨런이 작사에 참여해 개인의 음악적 역량을 드러냈을 뿐만 아니라 그룹 정체성을 공고히 했다.이 밖에도 장난기 가득한 밝은 에너지의 'FLY', 크래비티의 도전적인 의지를 보여주는 'Get Lifted', 우빈, 세림, 앨런이 작사에 참여해 완성도를 높인 'Baddie', 세련되면서도 중독적인 느낌의 'A to Z', 우빈의 두 번째 자작곡이자 러비티(공식 팬클럽명)를 향한 사랑을 담은 'Light the way'까지 한층 성장한 크래비티의 음악 세계를 엿볼 수 있다.최근작인 'Adrenaline(아드레날린)', 'PARTY ROCK(파티 록)'으로 차별화된 청량미를 증명한 크래비티는 이번 신곡 'Groovy'를 통해 멤버 개개인의 개성은 물론 견고한 퍼포먼스를 선보이며 공감 가득한 청춘의 이야기를 이어나갈 전망이다.한편 크래비티의 미니 5집 'MASTER : PIECE'는 6일(오늘) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr