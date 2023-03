방탄소년단 제이홉, 맑고 포근한 미소…'on the street' 사진 공개

그룹 방탄소년단 제이홉이 솔로 싱글 'on the street'의 발표를 앞두고 포근한 분위기의 사진을 공개했다.2일 방탄소년단의 공식 SNS에는 'j-hope on the street photos'라는 제목과 함께 제이홉의 사진 4장이 게시됐다. 이는 오는 3일 발표되는 'on the street'의 감성과 분위기를 녹인 사진으로, 길 위에서 자유롭게 포즈를 취하며 따뜻한 미소를 짓고 있는 제이홉의 모습을 담았다.제이홉이 신곡 발표 소식을 전격 공개한 데 이어 사진까지 공개함에 따라 'on the street'에 대한 전 세계 팬들의 기대가 절정으로 치닫고 있다.'on the street'는 제이홉이 전 세계 팬들을 떠올리며 직접 작사, 작곡한 곡이다. 제이홉은 다양한 상황이 펼쳐지는 '거리 위'를 곡의 모티브로 삼았고, 곡명인 'on the street'에는 거리에서 시작된 자신의 꿈이라는 의미에 팬들과 계속 '함께 걸어갈 길'이라는 의미를 더했다.'on the street'는 듣기 편한 멜로디와 따뜻한 가사가 조화를 이루며, 제이홉 특유의 희망과 온기가 가득한 곡으로 완성됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr