사진 제공=알비더블유(RBW)

그루그룹 퍼플키스가 타이틀곡 '스위트 주스'에 대한 자신감을 드러냈다.퍼플키스는 15일 오후 건국대학교 새천년관 대공연장에서 다섯 번째 미니앨범 '캐빈 피버(Cabin Fever)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다. 지난해 7월 발매된 네 번째 미니앨범 '기키랜드(Geekyland)' 이후 약 7개월 만이다.'캐빈 피버'는 의역하면 '좀이 쑤신다'는 뜻이다. 팬데믹 상황으로 통제된 삶에 'Cabin Fever'를 겪는 이들에게 함께 자유를 찾아 나가자는 메시지를 담았다.타이틀곡 '스위트 주스(Sweet Juice)' 오랫동안 옥죄어오던 굴레를 벗어나 너와 나, 우리 그대로의 모습으로 춤추며 자유를 찾자는 이야기를 전한다. 몽환적인 분위기가 인상적이다. 또한 멤버 유키와 나고은이 작사에 직접 참여해 눈길을 끈다.채인은 "여러 후보가 있었지만 만장일치로 스위트 주스가 타이틀곡으로 선정됐다"라며 "자칫하면 무거울 수 있는 주제를 통통 튀는 매력으로 표현했다"라고 소개했다.이어 고은 "기존에 저희가 해왔던 것과 결은 비슷하지만 어딘가 모르게 새로운 느낌이 있다. 고급스러운 느낌이다"라고 말했다.타이틀곡 외에도 '인트로 : 세이브 미(Intro : Save Me)', '테이크(T4ke)', '오토파일럿(Autopilot)', '아지트 (agit)', '쏘 파 쏘 굿(So Far So Good)'을 포함해 총 6곡이 수록됐다.한편 퍼플키스의 '캐빈 피버(Cabin Fever)'는 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr