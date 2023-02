ITZY, 디즈니 공주님으로 변신!

그룹 ITZY(있지)가 공식 팬미팅을 통해 독보적인 팬사랑을 뽐낼 전망이다.ITZY는 오는 12일 오후 5시 서울 강서구 KBS아레나에서 'ITZY The 2nd Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "To Wonder World"'(있지 두 번째 팬미팅 있지 믿지, 날자! "투 원더 월드")를 개최한다. 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE 플랫폼에서 온라인 유료 생중계를 동시에 진행하고 더 많은 글로벌 팬들과 즐거운 시간을 갖는다.이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 ITZY 공식 SNS 채널에 형형색색의 드레스를 갖춰 입은 멤버들의 사진과 강렬한 개성을 느낄 수 있는 숏폼 영상을 순차적으로 공개해 팬들의 이목을 집중시키고 있다. 또한 동화 속에서 뛰쳐나온 것 같은 ITZY의 비주얼이 담긴 팬미팅 초대 영상으로 팬심을 매료시켰고 리아는 "이번에도 MIDZY(믿지: 팬덤명)와 행복한 한 해를 시작하기 위해 다양한 것들을 준비해 봤는데요. Wonder World로 올 준비가 되었나요?"라고 말해 보는 이들의 설렘 지수를 높였다.매 활동 탄탄한 무대 실력으로 성장을 보여주며 'K팝 대표 퍼포머'로 자리 잡은 ITZY는 히트곡들을 포함해 팬들의 사랑을 듬뿍 받은 수록곡 퍼포먼스로 무대 위 파워풀한 에너지부터 특별한 감성을 선보일 계획이다. 또한 예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 다채로운 매력을 만날 수 있는 코너를 통해 통통 튀는 에너지를 보여주는 것은 물론 팬들과 알콩달콩한 소통을 펼치며 추억을 만든다.한편 ITZY는 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '(있지 첫 번째 월드투어 <체크메이트>)의 일환으로 전개되는 아시아 투어를 성황리에 펼치고 있다. 2022년 8월 서울 공연을 시작으로 10월~11월 미국 8개 지역에 걸친 미주 투어를 진행했고 2023년 1월 14일~15일 필리핀 마닐라, 28일 싱가포르, 2월 4일 자카르타 그리고 2월 22일~23일 일본 치바, 2월 26일 대만, 3월 11일~12일 홍콩, 4월 8일 태국 방콕에 이르기까지 전 세계 16개 지역 20회 규모의 데뷔 첫 월드투어로 'K팝 대세 걸그룹'의 글로벌 기세를 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr