사진=브랜뉴뮤직 제공

가수 한동근이 오늘(10일) 신곡 ‘이별을 축하해’를 발매한다.지난 7일, 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 한동근의 새 싱글 ‘이별을 축하해’의 티저 이미지를 깜짝 공개하며 신곡 발매 소식을 전했는데, 이어 8일부터 온라인 커버와 리릭 티저 영상을 차례로 공개하며 많은 음악팬들의 이목을 집중시켰다.한동근의 새 싱글 ‘이별을 축하해’는 '이 소설의 끝을 다시 써보려 해', '그대라는 사치', '미치고 싶다' 등 한동근과 수많은 히트곡들을 함께 만들어 낸 프로듀서 XEPY(제피)와 한동근이 오랜만에 호흡을 맞춘 곡이다."진심으로 너의 이별을 축하해 / 이별 후 맞이한 첫 생일 축하해 / Happy birthday without me without me / 모자란 나를 잊고 행복하기를 / 나와의 이별을 축하해" 같이 역설적이고 감성적인 가사를 담담한 어투로 담백하게 풀어낸 한동근의 명품 보컬이 돋보이는 이번 곡은 리스너들에게 한층 더 애틋하고 깊이 있는 이별 감성을 선사할 예정이다.최근 각종 OST와 프로젝트 음원들을 선보이며 활발한 음악 활동을 이어가고 있는 한동근은 특히 지난 8월에 발매한 ‘새벽에 걸려온 너의 전화는’으로 아직까지 음원 차트에 당당하게 이름을 올리며 음원 강자로서의 입지를 공고히 하고 있다.한편, 한동근의 ‘이별을 축하해’는 오늘 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr