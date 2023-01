샤이니 온유, 3월 첫 솔로 콘서트 개최

그룹 샤이니 온유가 오는 3월 첫 솔로 콘서트를 개최한다.온유 첫 솔로 콘서트 ‘ONEW 1st CONCERT ‘O-NEW-NOTE’’(온유 1st 콘서트 ‘오-뉴-노트’)는 3월 4~5일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 펼쳐진다.온유의 독보적인 음색과 감성을 모두 담은 공연으로 이목을 집중시킬 전망이다.특히 온유는 2018년 솔로 가수로 데뷔해 ‘VOICE’(보이스), ‘DICE’(다이스) 등 2장의 미니앨범으로 다양한 음악 색깔을 선보였다., 2022년 일본에서 첫 정규 앨범 ‘Life goes on’(라이프 고즈 온) 발매 이후 4개 도시, 총 8회에 걸쳐 진행한 첫 솔로 투어도 전 공연 매진을 기록한 만큼, 이번 콘서트 역시 뜨거운 호응이 기대된다.더불어 5일 공연은 직접 현장을 찾지 못하는 전 세계 팬들을 위해 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE를 통해 공연 실황이 동시 생중계되며, 온라인 관람권 예매에 대한 자세한 사항은 추후 샤이니 공식 SNS 계정과 Beyond LIVE 채널 등에서 공지된다.한편, 온유는 3월 14~15일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장에서 ‘ONEW CONCERT ‘O-NEW-NOTE’ IN JAPAN’을 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr