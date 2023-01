방탄소년단, LOVE YOURSELF 承 'Her' 4년 만에 美 빌보드 재입성

그룹 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 'Her'가 4년여 만에 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 재진입했다.18일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(이하 1월 21일 자)에 따르면 방탄소년단이 2017년 9월에 발표한 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’가 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 13위에 자리했다.이로써 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 2018년 9월 1일 자 차트 이후 약 4년 4개월 만에 ‘빌보드 200’에 재진입했다. 이는 지난달 LP 버전 출시에 힘입은 것으로, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 ‘비닐 앨범(LP)’ 차트 진입과 동시에 1위로 직행했다.‘빌보드 200’에서는 이외에 방탄소년단 앤솔러지 앨범 ‘Proof’가 120위로 31주 연속 차트인했고, RM의 첫 공식 솔로 앨범 ‘Indigo’가 125위에 자리했다.정국이 가창에 참여한 ‘Dreamers’는 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 13위, ‘글로벌(미국 제외)’ 90위, ‘글로벌 200’ 155위에 랭크됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr