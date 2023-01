투모로우바이투게더, 두 번째 월드투어 개최…글로벌 팬 만난다

그룹 투모로우바이투게더가 두 번째 월드투어를 개최한다.투모로우바이투게더는 16일 공식 SNS와 글로벌 팬덤 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ’(이하 ‘ACT : SWEET MIRAGE’)의 포스터와 투어 공식 홈페이지를 공개한 데 이어 ‘ACT : SWEET MIRAGE IN SEOUL’ 개최 소식을 알렸다.투모로우바이투게더는 오는 3월 25~26일 서울 공연을 시작으로, 4월 1일 싱가포르, 5일 타이베이, 14~15일 일본 오사카, 18~19일 사이타마, 25~26일 가나가와, 29~30일 아이치, 5월 6일 미국 샬럿, 9~10일 벨몬트 파크, 16일 워싱턴 D.C., 19~20일 덜루스, 23~24일 샌안토니오, 27일 로스앤젤레스 등 13개 도시에서 총 21회 공연을 개최한다.이는 지난해 13개 도시에서 총 19회 공연으로 진행됐던 첫 월드투어 ‘ACT : LOVE SICK’보다 확대된 규모로, 글로벌 시장에서 투모로우바이투게더의 인지도와 영향력이 확대되고 있음을 방증한다. 특히, ‘ACT : SWEET MIRAGE’ 투어 공식 홈페이지에는 투어 안내 문구 하단에 ‘MORE TO COME’이라는 버튼이 생성돼 공연이 추가될 여지를 남기고 있다.투모로우바이투게더가 데뷔 후 두 번째 월드투어인 ‘ACT : SWEET MIRAGE’를 통해 전 세계 팬들과 함께 호흡하고 깊이 교감할 것으로 기대되는 가운데 대장정의 막을 여는 ‘ACT : SWEET MIRAGE IN SEOUL’은 오는 3월 25~26일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다. 서울 공연 2회 모두 오프라인 공연과 함께 온라인 라이브 스트리밍으로 동시 진행된다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 27일 눈앞의 자유와 유희라는 ‘유혹’에 맞닥뜨려 흔들리는 청춘의 모습을 담은 미니 5집 ‘이름의 장: TEMPTATION’로 컴백한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr