/사진제공=더블랙레이블

가수 태양의 새 디지털 싱글 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)' 뮤직비디오가 2000만 뷰 달성했다.14일 더블랙레이블에 따르면 지난 13일 오후 2시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)' 뮤직비디오가 단 하루 만에 2000만 뷰를 넘어섰다.또한 'VIBE' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 인기 급상승 음악 및 인기 뮤직비디오 동영상 상위권에도 랭크되기도.공개된 디지털 싱글 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)'의 뮤직비디오는 중독성 넘치는 멜로디에 더해진 태양과 지민의 고품격 보이스의 조화와 감각적인 영상미가 어우러져 열띤 호응이 이어지고 있다.그뿐만 아니라 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)'는 발매 되자마자 1시간 만에 국내 최대 음원 플랫폼 상위권에 모두 차트인은 물론, 아이튠즈 60개국 차트 1위를 석권했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr