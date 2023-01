트와이스가 트와이스 했다, 'MOONLIGHT SUNRISE' 비주얼

트와이스가 매혹적인 분위기를 풍겼다.트와이스가 13일 선공개 영어 싱글 '문라이트 선라이즈' 단체 콘셉트 이미지를 첫 선보였다.사진 속 트와이스는 새 영어 싱글명 'MOONLIGHT SUNRISE'처럼 환한 달빛, 따스한 빛깔의 아침노을 아래 반짝이는 비주얼을 자랑했다. 살포시 눈을 감고 몽환적 아우라를 발산했고 낭만이 깃든 분위기를 풍기며 신곡을 향한 기대감을 높였다.트와이스는 2023년 첫 신곡 'MOONLIGHT SUNRISE'와 함께 활약에 시동을 건다. 지난해 그룹 첫 솔로 주자 나연의 미니 1집 'IM NAYEON'(아이엠 나연), 완전체 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 최초, 최다 성적을 달성했고, 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')는 미국과 일본에서 'K팝 걸그룹 최초' 진기록들을 쓰며 대흥행을 거뒀다. 새 영어 싱글은 트와이스의 글로벌 인기 상승세에 힘을 더하고 국내외 팬심을 충족시킬 전망이다.'MOONLIGHT SUNRISE'는 2021년 10월 데뷔 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈) 이후 약 1년 3개월 만의 오리지널 영어 싱글로 관심이 집중된다. 트와이스에게 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 최초 입성, 2021년 해당 차트에 이름을 올린 유일한 K팝 걸그룹 등 숱한 기록을 안겼던 'The Feels'의 인기 열기를 잇고 팬사랑에 화답한다. 3월에는 'MOONLIGHT SUNRISE'가 수록된 새 미니 앨범을 발매하고 컴백한다.한편 트와이스의 선공개 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'는 20일 오후 2시 전 세계 동시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr