갓더비트 태연 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

갓더비트 윈터 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

갓더비트 웬디 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

GOT the beat(갓 더 비트, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 미니앨범을 통해 긍정적인 마인드를 전한다.이번 앨범에 수록된 ‘Goddess Level’(가디스 레벨)은 묵직한 트랩 비트와 리드미컬한 브라스 사운드가 돋보이는 파워풀한 댄스 곡으로, 진정한 신은 자신의 내면에 존재하기에 자기 확신을 갖자는 메시지를 가사에 담았다.또 다른 수록곡 ‘MALA’(말라)는 808 베이스 위에 피리 사운드가 더해져 묘한 조화를 이루는 하이브리드 팝 곡으로, 가사에는 있는 그대로의 나를 사랑하고 고민 없이 지금 이 순간을 즐기자는 쿨한 태도를 나타냈다.더불어 GOT the beat는 1월 16일 첫 미니앨범 ‘Stamp On It’(스탬프 온 잇) 발매에 앞서 오늘(10일) 0시 Girls On Top 공식 SNS 계정을 통해 멤버 태연, 웬디, 윈터의 티저 이미지를 공개해 기대감을 고조시켰다.한편, GOT the beat의 첫 미니앨범 ‘Stamp On It’은 총 6곡이 수록되어 있으며, 1월 16일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr