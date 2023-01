(사진=FNC엔터테인먼트)

SF9이 트랙리스트를 공개하며 컴백 열기를 고조시켰다.



소속사 FNC엔터테인먼트는 4일 SF9 공식 SNS 채널을 통해 미니 12집 ‘THE PIECE OF9’ 트랙리스트를 공개했다.



공개된 트랙리스트 포스터에는 ‘TOP SECRET(일급비밀)’이라는 도장이 찍혀 있는 서류에 총 6개의 트랙 정보들이 나열되어 있어 눈길을 사로잡는다.

미니 12집 타이틀곡 ‘Puzzle’은 펑크 음악을 기반으로 한 팝 장르의 곡으로, ‘you’re in trouble / I solved the puzzle’ 등 결말을 찾아 나가는 스토리를 퍼즐에 비유하여 가사로 풀어냈다. 이외에도 ‘Love Colour’, ‘New World’, ‘Fighter’, ‘꽉 (Tight)’, ‘Stay with me’까지 총 6곡이 탄탄하게 수록되어 있다.



무엇보다 이번 미니 12집 ‘THE PIECE OF9’은 SF9 멤버들이 적극적으로 곡 작업에 참여해 SF9만의 색채를 풍성히 담아낸 앨범이라 의미를 더한다.

주호는 타이틀곡 ‘Puzzle’의 작사·작곡과 수록곡 4곡 작사에 참여했으며, 휘영은 타이틀곡과 수록곡 3곡 작사에 참여했다. 찬희는 수록곡 ‘New World’ 작사에 참여, 재윤은 첫 자작곡 ‘Stay with me’를 수록하며 그 어느 때보다 완성도 높은 앨범을 완성했다.



한편 SF9은 오는 9일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 새 앨범 ‘THE PIECE OF9’ 음원 전곡을 공개한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr