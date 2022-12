(사진=알비더블유(RBW))

마마무 문별이 8개월 만에 솔로로 컴백한다.



소속사 알비더블유(RBW) 측은 13일 공식 SNS를 통해 문별의 스페셜 싱글 'The Present'(더 프레즌트) 티저 이미지를 공개했다.

사진 속 문별은 해사한 미소를 지으며 케이크를 데코레이션하고 있어 눈길을 사로잡는다. 여기에 블루 컬러의 니트와 모자, 키치한 액세서리 등 겨울 감성 가득한 패션 아이템으로 문별의 유쾌하면서도 러블리이 돋보인다.



문별은 자신의 생일인 오는 22일 스페셜 싱글 'The Present'를 발매한다. 지난 4월 발매된 두 번째 싱글 앨범 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)' 이후 8개월 만의 솔로 컴백으로, 앨범명처럼 팬들을 위한 선물 같은 앨범을 준비했다.



무엇보다 문별은 최근 JTBC '두 번째 세계'에서 보컬리스트로서의 역량을 입증하며 최종 우승을 차지, '올라운더 아티스트'의 면모를 과시한 바 있어, 기대감을 더한다.



한편 문별의 스페셜 싱글 'The Present'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr