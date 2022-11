사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 새로운 시리즈 ‘이름의 장(THE NAME CHAPTER)’으로 내년 1월 컴백한다.투모로우바이투게더는 30일 오전 공식 SNS 채널에 신보의 콘셉트 트레일러 티저를 게재했다. 영상 속 오색빛 하늘 아래, 광활한 사막 위에 서 있는 다섯 소년의 모습과 ‘THE NAME CHAPTER’라는 글자가 신보에 대한 호기심을 자극한다.투모로우바이투게더는 그간 ‘꿈의 장’, ‘혼돈의 장’ 등 새로운 시리즈가 펼쳐지기 전, 한 편의 영화 같은 콘셉트 트레일러를 공개해 화제를 모았다. 콘셉트 트레일러에 다섯 멤버의 극적인 퍼포먼스와 시리즈를 아우르는 섬세한 스토리텔링을 담아 왔던 투모로우바이투게더가 이번 ‘이름의 장’의 콘셉트 트레일러는 어떻게 구성할지 전 세계 팬들의 궁금증이 커지고 있다.앞서 투모로우바이투게더는 지난 26일 개최된 ‘MMA2022 Presented by 카카오뱅크(MELON MUSIC AWARDS, 멜론뮤직어워드)’에서 화려한 퍼포먼스 끝에 ‘The Name Chapter’라는 글귀를 공개해 화제를 모았다. ‘The Name Chapter’는 무대가 끝난 뒤 전 세계 트위터 실시간 트렌드 5위에 오르는 등 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 얻었다.한편, 투모로우바이투게더는 내달 3일 콘셉트 트레일러를 공개하며 미니 5집 컴백 카운트다운에 돌입한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr