공효진♥케빈오, 연애·신혼 스토리 담았나…공효진 작사곡 12일 선공개

배우 공효진과 결혼한 가수 케빈오가 오는 15일 첫 정규앨범을 발매한다.소속사 티캐스크이엔티는 최근 공식 SNS를 통해 케빈오의 첫 정규앨범 'Pieces of _(피시스 오브_)' 발매 일정과 트랙리스트를 공개했다.영상으로 제작된 트랙리스트는 1번부터 8번 트랙의 조각이 퍼즐로 맞춰져 정사각형 형태를 완성했다. 첫 정규앨범에는 'Northside, 1995(노스사이드, 1995)', 'The Moon and Stars(더 문 앤드 스타즈)', 'Pieces of You(피시스 오브 유)', 'Let Go(렛 고)(duet. 수란)', 'Babo Song(바보 송)', 'Dear Me, from Angel(디어 미, 프롬 엔젤)', '너도 나도 잠든 새벽 (Dawn)', 'Pieces of You (English Ver.)'까지 다양한 곡이 수록됐다.특히 공효진이 작사에 참여해 화제를 모은 '너도 나도 잠든 새벽 (Dawn)'을 12일 오후 6시 선공개한다고 해 컴백 기대감을 끌어올린다.지난 8일에는 케빈오의 다채로운 모습을 담은 콜라주 이미지를 공개해 이목을 사로잡았다. 2017년 데뷔 이후 5년 만에 첫 정규앨범을 발매하는 케빈오는 오랜 시간 동안 하나씩 모아 두었던 생각의 스케치들을 자신만의 스토리로 채워 완성도 높은 앨범을 선보일 예정이다.한편 케빈오의 첫 정규앨범 'Pieces of _'는 현재 각종 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매를 진행하고 있으며, 음원은 오는 15일 오후 6시에 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr