(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 일본 신곡 ‘DREAM’을 공개했다.



세븐틴은 9일 각종 음원사이트를 통해 일본 첫 번째 EP ‘DREAM’을 발매했다.

‘DREAM’에는 동명의 타이틀곡 ‘DREAM’과 함께 미니 9집 ‘Attacca’ 타이틀곡 ‘Rock with you’와 스페셜 앨범 ‘; [Semicolon]’ 수록곡 ‘겨우(All My Love)’의 일본어 번안곡, 홀리데이 버전으로 재탄생한 정규 4집 ‘Face the Sun’ 수록곡 ‘Darl+ing’ 등 총 4곡이 담겼다.



타이틀곡 ‘DREAM’은 세븐틴의 역사적인 돔 투어의 순간을 장식하기에 어울리는 일본 오리지널 곡이다. 이번 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN’이 세븐틴의 데뷔 후 첫 돔 투어인 만큼 팬들에게도 더욱 뜻깊다.



세븐틴은 앞서 지난 7일 방송된 일본 TBS 음악 방송 프로그램 ‘CDTV LIVE! LIVE!’(CDTV 라이브! 라이브!) 생방송에 출연해 ‘DREAM’ 무대를 선보이기도 했다.

한편 세븐틴은 오는 19~20일 오사카 교세라 돔을 시작으로 26~27일 도쿄 돔, 12월 3~4일 반테린 돔 나고야에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN’을 펼친다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr