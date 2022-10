(사진 = 131레이블 제공)

131레이블은 27일 0시 공식 SNS에 비아이(B.I)의 글로벌 앨범 프로젝트 첫 번째 EP 'Love or Loved Part.1 (러브 오어 러브드 파트 원)'의 콘셉트 티저 영상을 게재했다.



콘셉트 티저는 비아이의 아지트 같은 공간을 배경으로 한다. 금발의 비아이는 아날로그 TV 앞에 앉아 묘한 시선을 보여줬다. 이어 발걸음을 옮겨 TV에 새로운 테이프를 넣는 모습으로 엔딩을 선사했다.



특히 기존 테이프에 선공개 싱글명 'BTBT', 새로운 테이프에는 이번 EP의 타이틀곡명인 'Keep me up (킵 미 업)'이 각각 적혀 있어 눈길을 사로잡는다. 영상 말미에는 'Keep me up'의 감각적인 사운드가 일부 공개돼 전 세계 음악 팬들의 기대감을 배가시키고 있다.



'Love or Loved Part.1'을 통해 비아이의 글로벌 앨범 프로젝트가 더욱 가속도를 붙일 전망이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Keep me up'과 지난 5월 선공개된 'BTBT'를 비롯해 또 다른 신곡 'Middle with you (미들 위드 유)'와 팬콘에서 무대로 보여준 바 있는 'Tangerine (탠저린)', 'Endless summer (엔드리스 서머)' 등 총 5곡이 담겼다.



특히 'BTBT'는 발매 후 세계적인 음원 플랫폼 스포티파이의 양대 차트 중 하나인 '바이럴 50' 51개 지역 차트인을 비롯해 아이튠즈 49개 지역의 K-POP 차트 1위, 애플 뮤직 46개 지역 K-POP 차트 1위를 기록하며, 뜨거운 호응이 쏟아지고 있다.



비아이의 'Love or Loved Part.1'는 오는 11월 18일 오후 2시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr