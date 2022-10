비아이, 11월 18일 글로벌 EP 컴백…타이틀곡 '킵 미 업'

(사진=131레이블)

가수 비아이(B.I)가 컴백한다.



131레이블은 4일 공식 SNS를 통해 글로벌 앨범 프로젝트의 첫 번째 EP 'Love or Loved Part.1'의 플랜 포스터, 트랙리스트 포스터를 공개하며 본격적인 비아이의 컴백 카운트다운을 시작했다.

먼저 플랜 포스터를 통해 11월 18일이라는 발매 일시가 처음으로 베일을 벗었다. 비아이는 'Love or Loved Part.1' 발매 전까지 콘셉트 티저, 타이틀 리릭 포스터, 트랙 모션, 콘셉트 포스터, 비주얼 포스터, 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 컴백 예열에 나설 예정이다.



트랙리스트 포스터에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 'Keep me up (킵 미 업)'을 비롯해 'BTBT', 'Middle with you (미들 위드 유)', 'Tangerine (탠저린)', 'Endless summer (엔드리스 서머)'까지 총 5곡이 수록된다.이 가운데 'BTBT'는 지난 5월 선공개 싱글로 발매돼 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이, 아이튠즈, 애플뮤직 차트를 휩쓸며 뜨거운 반응을 얻은 곡으로 기대를 더한다.한편 비아이의 글로벌 EP 'Love or Loved Part.1'은 오는 11월 18일 오후 2시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr