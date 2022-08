(사진=딩고 '킬링 보이스' 캡처)

가수 박정현이 '킬링 보이스'에 출격, 리스너들의 '귀 호강'을 책임졌다.

딩고 뮤직은 지난 30일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 박정현의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 박정현은 "너무 반갑다. 드디어 '킬링 보이스'를 하게 됐다. 제 노래 중에서 좀 오래된 친구들, 그리고 따끈한 신곡까지 많은 곡을 준비했으니 즐겁게 들어주셨으면 좋겠다"고 말해 박정현표 '킬링 보이스'의 기대감을 높였다.

박정현은 '피에스 아이 러브 유(P.S I Love you)'로 '킬링 보이스' 포문을 화려하게 장식하며 시작부터 보는 이들에게 '고막 힐링'을 선사했다.

이어 '달아요', '미아', '꿈에', '유 민 에브리씽 투 미(You Mean Everything To Me)', '송 포 미(Song For Me)', '이름을 잃은 별을 이어서', '하비샴의 왈츠', '나의 하루', '편지할게요', '이젠 그랬으면 좋겠네'까지 박정현 특유의 소울 넘치는 보컬과 압도적인 가창력으로 R&B의 여왕다운 면모를 유감없이 발휘했다.

또 박정현은 지난달 발매된 신곡 '하늘을 날다(Hot Air Balloon)'를 열창하며 여름의 끝자락을 시원하게 물들인 것은 물론, 소름 돋는 라이브로 음악 팬들에게 짜릿함과 황홀감을 선사했다.

'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트 리스트로 모든 이들을 '킬링'하는 '보이스'를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠다.

앞서 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 코요태, 이하이, 세븐틴 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 음악 팬들의 뜨거운 지지를 받았다. 특히 아이유는 조회수 4900만 뷰를 기록했고, 영상 공개 직후 각종 SNS 검색어 상위권을 차지한 태연 역시 현재 조회수 2500만 뷰를 돌파하는 등 막강한 콘텐츠 파워를 더욱 키워나가고 있다.

