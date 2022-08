ITZY, 밀리언셀러 됐다…'CHECKMATE' 100만 장 돌파

그룹 ITZY(있지)가 미니 5집 'CHECKMATE'(체크메이트)로 밀리언셀링 아티스트에 올랐다.ITZY가 지난달 15일 발표한 다섯 번째 미니 앨범 'CHECKMATE'는 8월 31일 오후 기준 써클차트(구 가온차트) 누적 출고량 100만 장을 넘어섰다. 이로써 이들은 밀리언셀러 달성에 성공하며 한층 강력한 글로벌 기세를 뽐냈다.앞서 'CHECKMATE'는 선주문량 72만 665장을 돌파한 데 이어 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 47만 2394장을 기록해 나란히 자체 최고 성적을 경신했다. 게다가 미니 음반 'CHECKMATE'는 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 8위를 기록해 월등한 월드와이드 성장세를 보였다. ITZY는 작년 4월 미니 앨범 'GUESS WHO'(게스 후)로 해당 차트 148위에 입성했고 같은 해 9월 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)가 11위까지 급상승하며 글로벌 K팝 팬들의 이목을 집중시킨 바 있다.미니 5집의 타이틀곡 'SNEAKERS'(스니커즈)는 활동 종료 후에도 음원 사이트 멜론과 지니 주간차트(2022.08.22 ~ 2022.08.28) 각각 톱 10에 안착해 롱런 인기 중이다.ITZY는 지난 6일과 7일 양일간 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 열린 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '(있지 첫 번째 월드투어 <체크 메이트>)의 서울 공연을 성료하고 데뷔 첫 월드투어의 서막을 올렸다. 빌보드 최고 기록, 밀리언셀러 달성 등 국내외 뜨거운 인기에 힘입어 오는 10월 26일(이하 현지시간)부터는 미국 로스앤젤레스를 시작으로 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕까지 미주 8개 도시에서 화려하게 펼쳐지는 단독 콘서트에 돌입하고 현지 팬들과 만난다.한편 ITZY는 10월 5일에 일본 싱글 2집을 발표한다. 신보에는 타이틀곡 'Blah Blah Blah'(블라 블라 블라)와 수록곡 'Can't tie me down'(캔트 타이 미 다운) 그리고 두 곡의 인스트루멘털 음원까지 총 4트랙이 담긴다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr