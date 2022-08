사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니의 키가 키의 정체성을 담은 '가솔린'으로 돌아왔다.30일 오후 키가 정규 2집 '가솔린(Gasoline)' 발매를 기념해 온라인 쇼케이스를 진행했다.'가솔란'은 지난해 9월 발매된 첫 번째 미니앨범 '배드 러브(BAD LOVE)' 이후 11개월 만에 내는 솔로 앨범. 2018년 11월 발표한 정규 1집 '페이스(FACE)' 이후 3년 9개월 만의 새 정규앨범이기도 하다.이날 키는 "예능을 해도 늘 음악으로 돌아왔으면 좋겠다는 생각을 해왔다. 전국민적인 히트송을 노린다기보다는 음악으로 무언가를 하고 있다는 걸 알리고 싶어서 자전적인 이야기도 많이 들어갔다"고 소개했다.앨범에는 동명의 타이틀곡 '가솔린 (Gasoline)'을 비롯해 '바운드(Bound)' '빌런(Villain (Feat. 제노 of NCT))' '번(Burn)' '길티 플레저(Guilty Pleasure)' 'G.O.A.T (Greatest Of All Time)' '아이 캔트 슬립(I Can’t Sleep)' '에인트 고나 댄스(Ain’t Gonna Dance)' '어나더 라이프(Another Life)' '딜라이트(Delight)' '프라우드(Proud)' 등 11곡이 수록됐다.키는 '가솔린'을 포함해 4개의 수록곡 작사에 참여했다. 키는 "자전적인 이야기가 들어가야 앨범의 생명력이 생긴다고 생각했다. '레벨업'을 위해선 자전적인 이야기가 필요하다고 생각했다"고 밝혔다.특히 '프라우드'는 키의 어머니가 쓴 육아일기 속 한 구절에서 영감을 얻어 가사를 써내려간 곡. 키는 "'기범아 고생했어'라고 말하고 싶었다. 나를 위해서 가사를 쓴 적이 없더라. 나를 위해 가사를 섰다"고 말했다.타이틀곡 '가솔린'은 화려하고 웅장한 브라스 사운드와 어택감 있는 드럼 사운드, 간결하면서도 중독성 강한 챈트가 어우러진 힙합 댄스. 키가 직접 작사에 참여한 가사에는 자신만의 길을 향해 거침없이 직진하는 모습을 가솔린의 폭발적인 화력에 비유해 키의 자신감과 포부를 보여준다.키는 "음악적으로 내가 뭔가를 하고 있다는 걸 충분히 알릴 타이밍이 된 것 같다. 거짓이 없는 겸손한 마음으로 작업을 했다. 음악은 전과 다르게 가려면 힙합 밖에 없다고 생각했다"면서 힙합 장르를 선택한 이유를 설명했다.이어 "이미지는 지금 내가 갖고 있는 통찰력은 이정도다. 넓다는 게 아니라 이렇게 빠져있다는 걸 보여드리는 게 가장 솔직하다고 생각했다"고 덧붙였다.'가솔린' 작업 기간만 1년이 넘는다. 수록곡을 모으고 선택하고 타이틀곡 뮤직비디오 콘셉트도 짰다. 키는 "'배드러브' 때 놓쳤던 부분을 다시 한 번 생각해보면서 미리 준비하며 시행착오를 줄였다. 시야가 넓어진 것 같다"고 했다.키는 벌써 15년 차 가수가 됐다. 키는 여전히 트렌디하고 성장하고 있다. 키는 "(트렌드를 위해) 공부하는 것도 있지만 동향을 살피는 성격이기도 하다. 20대를 따라간다는 느낌은 아니지만 그래도 그 세대 안에서만 노는 사람이 되지는 않아야 한다는 느낌은 있다"고 털어놨다.이어 "여러 세대를 아우르는 사람이 되고 싶다. 사실 나도 '나 다운게' 뭔지는 잘 모른다. 음악을 할 때는 내 취향을 하는 편이긴 하다. 아직은 음악에는 '이게 키 답나'하는 생각은 하지 않지만 '키 답다'는 말을 들으면 내 캐릭터가 있다는 말이니 뿌듯하긴 하다"고 말했다.키는 "나를 계속 달리게 해주는 '가솔린'은 팬이다. 무슨 상황에서도 지원해주는 사람이 다수가 있다는 건 정말 든든한 일"이라며 "내가 만드는 앨범을 대중에게 내는 내 모습을 보는 것도 좋아한다. 그런 게 원동력이 되는 것"이라고 강조했다.키의 '가솔린'은 오늘(30일) 오후 6시 각 음원사이트에서 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr