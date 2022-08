(사진=알비더블유)

그룹 원어스가 트랙리스트를 공개하며 컴백을 예고했다.



소속사 알비더블유(RBW)는 19일 0시, 원어스 공식 SNS를 통해 미니 8집 'MALUS'(말루스)의 트랙리스트를 공개했다.



공개된 트랙리스트 이미지에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'Same Scent'을 포함해 'Intro : EDEN', 'STUPID LOVE', '천만분의 1의 확률의 너 (Gravitation)', 'Mermaid', '월광 (FULL MOON)', 'Same Scent (English ver.)' 등 총 7트랙이 담겼다.



타이틀곡 'Same Scent'는 떠나간 연인의 향기를 잊지 못하는 남자의 이야기를 담았다. 기타 사운드와 매혹적인 레게 리듬의 조화가 돋보이는 곡으로, 원어스의 깊이 있는 보이스가 더해져 곡의 몰입도를 끌어올렸다.



특히, 원어스는 전곡 크레딧에 이름을 올리며 원어스만의 색깔을 가득 담은 앨범으로 완성시켰다.



레이븐은 타이틀곡 'Same Scent'를 비롯해 'Intro : EDEN', 'STUPID LOVE' 작사와 수록곡 'Mermaid', '월광 (FULL MOON)' 작사·작곡에 참여하고, 이도 역시 타이틀곡 'Same Scent'와 'STUPID LOVE', 'Mermaid' 작사에 참여했으며, 멤버 서호와 함께 '천만분의 1의 확률의 너 (Gravitation)' 작사·작곡에 이름을 올리며 음악적 역량을 드러냈다.



이번 신보 'MALUS'는 라틴어로 사과나무를 의미하는 단어로 금단의 열매(선악과)라는 중의적인 의미를 가지고 있다. 원어스는 이번 앨범을 통해 거부할 수 없는 치명적인 매력으로 새롭게 무장한 변신을 준비했다.



원어스는 전작 'TRICKSTER' 초동 판매량으로 또 한 번의 자체 기록을 경신, 타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'는 국내 음원 사이트 벅스 실시간 차트 1위 등극, 수록곡 전곡 차트 상위권에 안착하는 등 호평을 받아왔다.



이처럼 국·내외 팬덤을 탄탄하게 쌓으며 매 앨범 '커리어 하이'를 달성해온 원어스가 새 앨범을 통해 어떤 성과를 만들어낼지 이목이 집중된다.



한편, 원어스는 오는 9월 5일 오후 6시 미니 8집 'MALUS'를 발표하고, 타이틀곡 'Same Scent'로 본격적인 활동에 나선다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr