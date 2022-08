(사진=생각엔터테인먼트 제공)



‘트바로티’ 김호중의 데뷔 후 첫 화보집이 시선을 끈다.



김호중의 화보집 ‘BRAVISSIMO in ITALY : KIM HO JOONG PHOTOBOOK & SPECIAL EXHIBITION’(브라비시모 인 이탈리아 : 김호중 화보집, 부제 ‘낮에 뜨는 별’)가 오는 9월 1일 출시를 앞두고 있다.



‘BRAVISSIMO in ITALY : KIM HO JOONG PHOTOBOOK & SPECIAL EXHIBITION’는 김호중의 데뷔 후 첫 화보집으로, 발간 기념 사진전이 함께 진행된다. 김호중이 자신의 음악적 뿌리를 찾아 떠난 이탈리아의 여러 도시를 배경으로 과거와 현재, 미래를 짚어보는 순간을 화보집과 사진전으로 구성해 더욱 주목을 끌고 있다.



팬들의 즐거움을 배가시키기 위해 화보집과 사진전을 합쳐 기획됐으며, 화보집 구매자에 한해 관람 가능한 사진전은 9월 17일부터 10월 22일까지 서울숲 갤러리아 포레 더 서울라이티움 제 3전시관에서 진행된다. 김호중의 프로페셔널한 모습부터 친근하고 내추럴한 매력까지 화보집에 모두 담지 못했던 숨겨진 이야기가 사진전을 통해 대방출된다.



화보집 구매 특별 혜택으로 제공되는 이번 사진전은 팬들과 함께 특별했던 순간을 나누고 싶은 김호중의 진심을 가까이에서 느껴볼 수 있어 관심이 집중되는 가운데, 화보집에 수록된 사진 외에도 비하인드 이미지, 화보 촬영 중 발생한 여러 에피소드 등을 보다 현장감 있게 감상할 수 있다.



더불어 사진전에서는 미디어 아트와 같은 압도적이고 풍성한 연출을 통해 안드레아 보첼리와의 역사적인 만남이 성사되는 과정 또한 경험할 수 있으며, 사진전 오픈 당일인 17일에는 스페셜 이벤트로 클래식 정규 2집 ‘PANORAMA’(파노라마) 앨범 커버 작업을 한 아티스트 NOMA의 라이브 페인팅 쇼가 예정돼 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.



특히 김호중이 이번 화보집 준비 과정에서 “매 순간 팬들과 함께 하는 마음으로 임했다. 꾸준히 자신을 지지해준 팬들과 또 하나의 새롭고 소중한 추억을 만드는 좋은 기회가 됐으면 한다”라고 뜻을 밝혀 열기를 더욱 끌어올리고 있다.



이처럼 다양한 볼거리를 예고하고 있는 김호중의 첫 화보집 ‘BRAVISSIMO in ITALY : KIM HO JOONG PHOTOBOOK & SPECIAL EXHIBITION’의 판매는 NHN티켓링크에서 단독으로 진행된다. 패키지 구매일정은 8월19일 오전 10시부터 구매 가능하며, 화보집 패키지 구매 시 사진전 관람 회차 예약을 하는 구성으로 진행된다.



한편, 김호중은 화보집 출시를 포함해 전시회 2022 김호중 展 ‘별의 노래’, CGV 단독 개봉 예정인 영화 ‘인생은 뷰티풀: 비타돌체’ 등 다양한 활동으로 대중과 만남을 이어간다.





