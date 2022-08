몬스타엑스 형원, 미모+입담+매너 '완벽'…'차린 건' 영상 500만 뷰 돌파

그룹 몬스타엑스의 형원이 수려한 얼굴와 입담으로 화제를 모으고 있다.형원은 지난 12일 공개된 유튜브 채널 '차린 건 쥐뿔도 없지만'에 출연했다.형원 편은 3일 연속 유튜브 인기 급상승 동영상 1위를 기록했고 공개된 지 4일 만에 조회수 약 500만 회를 돌파했다. 뿐만아니라 트위터 전 세계 트렌트에 '채형원 차쥐뿔','채형원 실물','채떤남자','형원오빠','채형원 얼굴','몬베베7기 가입법' ,'몬스타엑스 형원','형원 자작곡'등을 랭크에 올렸다.형원은 등장부터 시선을 강탈하는 잘생긴 외모로 이영지를 연신 감탄케 했다. 이영지는 해당 영상 댓글을 통해서도 "잘생겼다는 느낌보단 압도적이다라는 느낌입니다. 약간 뒷걸음질 치게 되는?"이라며 형원 실물에 대한 후기 댓글을 남겨 눈길을 끌기도 했다.외모와 함께 화제가 된 건 형원의 매너였다. 형원은 이영지 대신 직접 맥주병을 오픈해주는가 하면 이영지의 주종에 맞추고 안주를 챙겨줬다. 더불어 이영지에게 인간관계와 같은 진심 어린 조언을 하며 활동 7년 차 선배미를 뿜어냈다.이처럼 출연 영상이 연일 화제를 모으며 형원에게 이목이 쏠리고 있는 가운데, 이는 형원의 7년 차 내공에서 빛을 발한 결과라고도 볼 수 있다. 형원은 모델은 물론, DJ, 프로듀서, 배우 등 데뷔 이후 다양한 활동을 통해 활동 영역을 넓혔고, 못하는 게 없는 완전체 '만능캐' 행보를 펼쳐왔다.형원은 잘생긴 얼굴과 돋보이는 피지컬로 2년 연속 서울패션위크 런웨이에 올랐다. 남다른 포스로 광고 모델은 물론, 각종 화보 쪽에서도 인정받으며 많은 러브콜을 받고 있다.최근에는 글로벌 프리미엄 넘버원 생수 브랜드 '에비앙'으로 부터 러브콜을 받아 글로벌 SNS에 한국 대표로 게재되기도 했다. 이밖에 뷰티 및 패션 등 다양한 업계에서 무궁무진한 매력을 뽐내 가치를 인정 받았다. 형원은 소년미 넘치는 비주얼과 특유의 밝고 건강한 이미지로 각종 브랜드와 좋은 시너지를 발휘하며 광고 업계에서 끊임없이 사랑받고 있다.형원은 단순히 비주얼로 승부 보는 비주얼 멤버가 아닌 외모만큼이나 뒷받침되는 음악적 실력으로 하드캐리하고 있다. 형원은 수준급 디제잉 실력으로 갖추고 있다. DJ H ONE이라는 이름으로 활동하며 여러 개의 싱글을 발매, UMF(울트라뮤직페스티벌) 코리아 무대에 2년 연속 메인 스테이지 출연 및 각종 페스티벌에 함께했다. 유럽 최정상 DJ 지미 클래쉬와의 컬래버레이션으로 고품격 디제잉 실력을 입증한 바 있다.더불어 형원은 자신의 끊임없는 노력과 열정으로 글로벌 활동으로 인한 바쁜 팀 활동 속에서 프로듀싱으로 영역을 확장하며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 자신이 멤버로 속한 몬스타엑스 정규 3집 '페이탈 러브(Fatal love)'에 자작곡 '노바디 엘스(Nobody Else)'로 첫 프로듀싱에 나섰다. 해당 곡으로 정규 3집 활동을 마무리 지은 뒤에도 빌보드 월드 디지털 송 차트 10위 진입이라는 쾌거를 이루며 많은 팬이 찾아 듣는 명곡이라는 호평을 받았다. 특히 ‘제35회 골든디스크 어워즈’에서 수중 퍼포먼스를 가미한 ‘Nobody Else’ 무대를 선보이며 화제를 모은 바 있다.이밖에 형원은 몬스타엑스 미니앨범 '원 오브 어 카인드(One Of A Kind)'에 작사로 참여한 '베베(BEBE)'와 자작곡 '시크릿(Secrets)'을 실었고, 무궁무진한 음악적 색깔을 드러내며 본업에서도 완벽한 '만능캐'로 자리매김했다.형원은 배우부터 라디오 DJ까지 무한한 활동 영역 스펙트럼을 보여주며 입지를 다지고 있다. 앞서 형원은 웹드라마 '다시, 플라이'에 한요한 역으로 출연해 배우로서의 가능성을 보여줬다. 해당 드라마는 K팝 뮤지컬 드라마였던 만큼 형원은 연기와 춤, 노래까지 선보이며 다양한 매력을 가감 없이 드러냈다.또한 형원은 1년간의 MBC 라디오 '아이돌라디오 시즌2' DJ로서 활약하며 센스 넘치는 입담과 안정적인 진행 능력으로 청취자들의 마음을 사로잡은 바 있다. 이처럼 다양한 활동을 펼치며 무한한 가능성을 보여주고 있는 형원의 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.한편, 형원이 속한 몬스타엑스는 오는 9월 2~4일올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 '2022 몬스타엑스 '노 리밋' 투어 인 서울(2022 MONSTA X 'NO LIMIT' TOUR IN SEOUL)'을 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr