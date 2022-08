(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 비주얼 티저를 통해 카미스마를 발산했다.



CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 8일부터 12일까지 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫)'의 비주얼 티저를 공개했다.

먼저 BX는 검은색 깃털이 흩날리는 미지의 공간에 홀로 앉아 강렬한 비트에 맞춰 묵직한 존재감을 발산하고 있다. 이어 빨간색 헤어스타일로 파격 변신을 시도한 승훈은 도발적인 눈빛과 제스처로 팬들의 감탄을 자아낸다.

또 배진영 또한 올블랙 가죽 의상으로 도발적인 아우라를 발산하는 한편 몰입감을 더하는 표정 연기로 시선을 뗄 수 없게 했다. 이어 용희는 화려한 나비 장식과 메이크업으로 몽환적인 아우라를 선보였다.

클로즈업에서 더욱 빛나는 비주얼과 앞서 공개된 비트와는 반전된 잔잔한 멜로디가 눈과 귀를 동시에 사로잡았다. 현석은 농염한 눈빛과 포즈로 화면을 뚫고 나오는 카리스마를 발산했다.



CIX의 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not'은 사랑의 본질을 찾기 위한 고민을 담은 앨범이다. 타이틀곡 '458'을 비롯해 'Without You(위드아웃 유)', 'Bend the Rules(벤드 더 룰스)', '여름바다(Drown in Luv)'까지 총 4곡이 수록됐다.



한편 ''OK' Episode 1 : OK Not'은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr