그룹 소녀시대가 밝고 희망찬 분위기 속에서 데뷔 15주년을 화려하게 장식한다.오는 8월 5일공개되는 소녀시대 정규 7집 '포에버 원(FOREVER 1)'은 동명의 타이틀곡 'FOREVER 1'을 비롯해 다채로운 매력의 총 10곡이 수록되어 있다.특히 타이틀곡 '포에버 원'은 다이내믹한 전개와 에너제틱한 멜로디가 돋보이는 팝 댄스 곡으로, 소녀시대 특유의 시원한 가창이 마치 페스티벌 현장에 있는 듯한 신나는 분위기를 선사한다. 가사에는 언제 어디서나 힘이 되어주는 소중한 사람들에 대한 영원한 사랑을 표현해 의미를 더했다.'다시 만난 세계 (Into The New World)', 'Oh!'(오), 'All Night'(올 나이트) 등 다수의 소녀시대 히트곡을 만든 히트메이커 KENZIE(켄지)가 이번 타이틀곡 작업은 물론 앨범 프로듀싱에 참여, 다시 한번 소녀시대와 환상적인 호흡을 맞춘 만큼 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.또한 오늘(27일) 소녀시대 각종 SNS 계정을 통해 새로운 콘셉트로 변신한 멤버 태연, 수영, 서현의 티저 이미지가 공개되어 컴백 기대감을 높였다.한편, 소녀시대 정규 7집 ‘FOREVER 1’은 8월 8일 음반 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr