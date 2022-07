카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

그룹 ITZY(있지)가 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에서 8위를 차지했다.



빌보드가 공식 홈페이지에 발표한 7월 30일 자 차트에 따르면 ITZY가 지난 15일 발매한 미니 5집 'CHECKMATE'(체크메이트)는 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 8위로 진입했다.



이는 지난해 9월 발표한 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)가 해당 차트 11위로 입성한 것보다 높은 순위이자 자체 최고 성적 경신으로써 특별한 의미를 갖는다. 게다가 아티스트의 성적을 종합적으로 집계해 순위를 매기는 차트 '아티스트 100' 10위에도 이름을 올려렸다. 이 성적 역시 전작 대비 상승 기록으로 ITZY의 글로벌 대세 인기 가속화를 입증했다.



이외에도 새 앨범 'CHECKMATE'과 타이틀곡 'SNEAKERS'(스니커즈)는 '월드 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈' 2위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 2위 등 빌보드 최신 차트 16개에 랭크인하는 성과를 거뒀다.



ITZY는 신보 'CHECKMATE'로 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 47만 2394장을 달성하며 자체 최고 성적을 추가했다. 지난해 9월 발표한 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)의 초동 25만 9705장보다 약 두 배가량 높은 수치. 앞서 신보는 7월 14일 오후 기준 선주문량 72만 665장을 돌파하고 자체 최고 기록을 갈아치웠다.



특히 새 앨범은 써클차트(구 가온차트)에서 발표한 2022년 29주 차(2022.07.10~2022.07.16) 앨범 차트와 리테일 앨범 차트 정상에 오르며 국내외 인기를 실감케 했다.



ITZY 멤버들의 물오른 비주얼과 자유분방한 에너지를 만날 수 있는 타이틀곡 'SNEAKERS'는 가파른 인기 상승 곡선을 그리고 있다. 뮤직비디오는 27일 오전 기준 약 8000만 뷰를 돌파하고 1억 뷰 고지를 향해 순항 중이며, 유튜브 한국 인기곡과 한국 인기 뮤직비디오 차트(2022.07.15~2022.07.21)에서 각각 정상에 올랐다. 또한 지난 22일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 1위 트로피의 영광을 차지했다.



ITZY는 오는 8월부터는 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '를 열고 전 세계 팬들과 만난다. 8월 6일과 7일 양일간 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 개최하는 서울 공연을 시작으로 10월 26일 로스앤젤레스, 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕까지 미국 8개 도시에서 공연을 펼친다. 미주 투어 티켓은 예매 오픈과 동시에 전 회차 매진을 기록했다.



우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr