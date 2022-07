사진= 텐아시아 DB

니콜이 8년 만에 국내 가요계에 컴백했다.니콜은 26일 오전 서울 장충동 크레스트 72에서 디지털 싱글 ‘유에프오(YOU.F.O)’ 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다. 쇼케이스는 MC 없이 니콜 혼자서 진행했다.이날 니콜은 오렌지빛 헤어와 화이트 톤 의상 스타일로 시선을 사로잡았다. 곡 제목만큼이나 니콜의 모습 또한 신비로웠다.니콜은 "8년 만에 신곡과 함께 돌아온 니콜입니다"라고 말문을 열었다. 이어 "지난 몇 년간저만의 시간을 가지다가 해외 활동도 하고 작년부터 조금씩 한국 컴백을 준비했다"고 근황을 전했다.'유에프오'는 니콜이 8년 만에 국내에서 발매하는 신곡. 새로운 사랑의 감정을 우주에 비유한 노래다. 리듬감 있고 그루비한 멜로디가 인상적이다.신곡에 대해서는 "곡명은 미확인 비행물체 UFO와 'You will find our galaxy'의 이중적인 의미를 담았다"며 "여름에 잘 어울리고 댄스에도 청량함이 담겨 있다"고 설명했다.니콜은 직접 '유에프오' 작사에 참여하기도. 마법 같은 사랑의 설렘을 가사에 신비롭게 녹여냈다.니콜의 '유에프오(YOU.F.O)'는 오는 27일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr