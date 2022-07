(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 ‘SECTOR 17’으로 ‘세븐틴표 청량’을 선사한다.



세븐틴은 18일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 4집 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’(섹터 17)의 전곡 음원 및 타이틀곡 ‘_WORLD’(월드) 뮤직비디오를 공개하며 본격 활동에 나선다.



‘SECTOR 17’에는 전작인 정규 4집 ‘Face the Sun’(페이스 더 선)에 수록됐던 9곡에, ‘_WORLD’, ‘돌고 돌아’, ‘Fallin’ Flower (Korean Ver.)’(폴린 플라워), ‘CHEERS’(치얼스) 등 새로운 세계에 도착한 세븐틴이 여정을 함께한 ‘TEAM SVT’(팀 세븐틴)에게 전하는 메시지를 담은 신곡 4곡이 더해져 총 13개의 트랙이 수록됐다.



타이틀곡 ‘_WORLD’는 펑크와 어번 알앤비 장르의 곡으로, 펑키한 리듬과 달콤한 멜로디의 조화가 돋보인다. ‘TEAM SVT’, 즉 세븐틴과 함께하는 모든 이들이 다양한 관점에서 각자 원하는 세상을 해석할 수 있도록 모든 가능성을 열어 둔다는 의미로 신세계를 ‘_WORLD’로 표현했다.



이하 세븐틴이 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 전한 일문일답



Q. 정규 4집 발매 후 약 2개월 만의 초고속 컴백입니다. 태양과 같은 존재가 되고자 하는 뜨거운 여정 끝에 찾은 세븐틴만의 새로운 세계가 담긴 ‘SECTOR 17’인 만큼 소감이 남다를 것 같은데 소감 한 말씀 부탁드립니다.



에스쿱스 : 정규 4집을 많이 사랑해 주셔서 정말 감사한 마음이 컸고, 그래서 리패키지 앨범을 준비하면서 더 좋은 곡들로 가득 채우고 싶다는 생각이 컸습니다. 앨범이 담은 의미처럼 새로운 정상을 향해 달려 나갈 준비를 마치고 나왔으니 이번 앨범에도 많은 기대와 관심, 그리고 사랑 부탁드립니다.



조슈아 : 이렇게 빨리 만나 뵙게 돼 좋고, 캐럿들에게 선물 같은 곡을 들려 드릴 수 있어서 기분이 남다릅니다. 짧은 시간이지만 앨범은 알차게 준비했으니 많은 기대 부탁드립니다.



우지 : 캐럿들과 빨리 다시 만날 수 있게 돼 기쁩니다. 개인적으로 애정이 많이 가는 곡들이 리패키지 앨범에 실려 있으니 많이 들어 주세요.



도겸 : ‘SECTOR 17’으로 또다시 새롭게 시작하는 느낌이어서 뭔가 새롭고 좋은 느낌입니다. 열심히 준비한 앨범이고 캐럿 분들께서 좋아할 음악들로 채운 앨범이니 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다.



승관 : 저희 세븐틴이 정규 앨범에 리패키지 앨범을 냈던 게 6년 전, 정규 1집 ‘Love&Letter’ 이후 처음이라 감회가 새롭고 많이 기대됩니다.



버논 : 짧은 시간이지만 열심히 준비한 곡들로 다시 나왔습니다. 이번에도 많은 관심 부탁드립니다.



Q. ‘SECTOR 17’은 어떤 앨범인가요? ‘SECTOR 17’만의 매력을 소개 부탁드립니다.



에스쿱스 : 정규 4집에서는 뜨겁고 열정적인 모습의 세븐틴을 보여 주었다면, ‘SECTOR 17’은 지금까지 보여 드리지 않은 새로운 모습의 ‘청량틴’의 모습을 보여 드릴 수 있는 앨범입니다. 세븐틴의 앨범 그 자체가 매력이라고 생각합니다.



정한 : 들으면 들을수록 기분 좋아지는 타이틀곡 ‘_WORLD’부터 마음을 따스하게 감싸 주는 ‘돌고 돌아’까지, 다양한 매력을 가진 곡들로 가득한 앨범이라고 생각합니다.



원우 : ‘SECTOR 17’에 담긴 노래 전부 각각 가진 매력이 다르기 때문에 듣고 보는 재미가 가득한 앨범인 것 같습니다.



우지 : 태양이 되고자 했던 저희 세븐틴의 행보를 눈여겨보시며 이번 앨범을 맞이해 보면 좋을 것 같습니다. 세븐틴만의 매력을 배로 느끼실 수 있으실 것이라고 생각합니다.



디에잇 : 캐럿들을 사랑하는 마음을 가득 담았습니다. 그것이 이번 앨범의 매력이지 않을까 싶습니다.



도겸 : 새로운 세상을 여는 느낌의 앨범 같습니다. 저희가 지금까지 해 왔던 수많은 이야기들이 있지만, 또다시 새롭게 펼쳐지는 세븐틴만의 이야기가 담긴 앨범이 아닐까 생각합니다.



승관 : ‘SECTOR 17’에는 세븐틴만이 나타낼 수 있는 색깔의 음악이 담겨 있습니다. 오랜만에 나오는 리더즈와 ‘세븐틴표 청량’을 좋아하셨던 분들이 좋아하실 타이틀곡 ‘_WORLD’, ‘세븐틴표 발라드’를 좋아하시는 분들이 좋아하실 ‘돌고 돌아’, 마지막으로 캐럿들이 너무 듣고 싶어 하셨던 한국어 버전 ‘Fallin’ Flower’ 등 4개의 신곡을 꽉 담은 앨범입니다.



Q. ‘SECTOR 17’을 준비하면서 특별히 신경 쓴 부분을 꼽자면 무엇인가요?



조슈아 : 우리의 야망과 더 높이 올라가고 싶은 꿈들을 앨범에 담았고, 캐럿들과 같이 성장해 나가고 싶은 마음을 앨범에 가득 담으려고 노력했습니다.



준 : 캐럿들에게 새로운 모습을 보여 주고 싶어서 이번에는 어떤 색으로 염색을 해야 할지 고민했습니다.



우지 : 앨범 스토리에 신경을 썼습니다. 정규 4집 제작 단계부터 ‘SECTOR 17’에 대한 기획을 이미 하고 있었고, 연결되는 스토리에 따라 열정 넘치는 세븐틴과 매력 넘치는 세븐틴의 모습을 모두 보여 드리고자 했습니다.



민규 : 모든 부분에 신경을 썼지만, 스토리텔링을 가장 신경 쓴 것 같습니다. 정규 4집 ‘Face the Sun’, 월드투어 ‘BE THE SUN’, 그리고 새로운 세상을 발견한 세븐틴의 ‘SECTOR 17’ 이렇게 스토리가 이어지도록요.



Q. ‘SECTOR 17’을 준비하면서 가장 기억에 남는 에피소드가 있다면?



에스쿱스 : 뮤직비디오 촬영 날 천둥 번개를 동반한 비가 많이 내려서 촬영 시작도 하기 전에 ‘못하는 것은 아닐까’라고 걱정했지만, 신기하게도 촬영 시간에 맞춰 비가 그쳤습니다. 비가 오면 항상 캐럿들 생각이 먼저 나서 뮤직비디오 촬영 날에도 캐럿들과 함께 하는 것 같았습니다.



정한 : ‘_WORLD’ 뮤직비디오 촬영 중 폭죽을 활용한 장면이 있는데 생각보다 폭죽 소리가 너무 커서 엄청 놀랐던 기억이 있습니다.



원우 : ‘_WORLD’ 뮤직비디오 촬영을 콘서트 준비와 병행한 기억이 있는데, 그럼에도 멤버들이 모든 것들을 잘 준비했고, 결과물도 만족스러운 데다 함께하는 사람들이 있어 감사함을 느꼈습니다.



우지 : 오랜만에 나온 리더즈도 기억에 많이 남습니다. ‘CHANGE UP’에서 발전된 리더즈를 보여 드리려 노력했고, 개인적으로 아주 만족스러운 곡이 나와서 기억에 남습니다



민규 : 콘서트를 하면서 뮤직비디오를 준비했는데, 콘서트 끝나고 마지막에 컴백 티저 영상이 나갈 때 무대에 남아 지켜봤던 기억이 납니다. 캐럿들의 큰 함성 소리에 소름이 돋았어요.



디노 : 뮤직비디오를 찍을 때 다 같이 신나게 노는 장면이 있었는데, 현장에서 모니터를 보면서 모두가 정말 기분 좋았던 게 기억에 남습니다. 캐럿분들과 많은 분들이 이 곡에 잘 스며들 것 같다는 자신이 생겼던 순간이 기억납니다.



Q. 타이틀곡 ‘_WORLD’의 감상 포인트는? ‘_WORLD’를 가장 추천하고 싶은 순간은?



정한 : 세븐틴이 월드투어를 갔을 때 저희를 생각하며 ‘_WORLD’를 들어 주시면 좋겠습니다.



준 : 후렴 부분이 굉장히 쉽고 중독성 있는 안무가 있으니 캐럿 분들도 많이 따라해 주시면 좋겠습니다.



호시 : 직장인분들은 출퇴근 길에, 학생분들은 등하교 길에 창밖을 보고 들으시면 좋을 것 같아요.



디에잇 : 언제나 들어도 좋은 노래인 것 같아요. 기분 좋아지고 싶을 때 이 노래를 추천합니다.



디노 : ‘_WORLD’는 기분 좋은 어느 날을 떠올리게 하는 곡이라고 생각합니다. 들으면서 좋았던 순간들을 떠올리면 좋겠고, 여행을 갈 때나 사랑하는 사람과 같이 있을 때 추천하고 싶습니다.



Q. 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’을 한마디로 표현한다면?



에스쿱스 : 세븐틴만의 새로운 정상을 향한 시작



호시 : 우리만의 길



원우 : 더 새로운 시도



우지 : 우아함



승관 : 종합 선물



Q. 마지막으로 전 세계 캐럿들에게 한 마디 부탁드립니다.



에스쿱스 : 어떤 모습, 앨범으로 나오더라도 많이 사랑해 주시는 것에 항상 감사하고, 세븐틴은 캐럿분들의 응원에 항상 힘내서 열심히 행복하게 활동할 테니 캐럿 여러분은 저희가 행복한 것보다 더 행복하시길 바랍니다. 우리 앞으로 함께할 날 많으니 서로만 보고 믿고 나아가요. 항상 감사합니다.



정한 : 캐럿들, 더운 여름 저희 노래 들으며 시원하게 보내 보아요.



조슈아 : 지금까지 많은 사랑을 주셔서 감사합니다. 세븐틴은 아주 야망이 많은 그룹이고, 성장해 나가고 싶은 욕망이 많은 그룹이니까 다 같이 힘을 합쳐서 정상을 향해 올라갑시다.



준 : ‘_WORLD’를 통해 세븐틴만의 색다른 청량함을 느낄 수 있으니 많은 기대 부탁드립니다.



호시 : 멀리에서나, 가까이에서나 큰 사랑 보내 주셔서 늘 감사합니다. 무대로 보답하겠습니다. 모두 건강하시고 행복한 일들만 가득하세요.



원우 : 항상 감사하는 마음을 가지고 있습니다. 같이 즐길 수 있는 음악으로 서로의 인생을 응원하겠습니다.



우지 : ‘SECTOR 17’ 많이 사랑해 주시고 우아해!



디에잇 : 이번에 앨범을 통해 전 세계 모든 캐럿분들이 우리의 사랑을 느끼실 수 있으면 좋겠습니다. 어디에 있든 우리가 찾아갈 테니 기다려 주세요. 사랑합니다.



민규 : 캐럿들, 곧 만나요.



도겸 : 캐럿분들 덕분에 항상 열심히 할 수 있고 저희가 힘을 얻으면서 활동할 수 있는 것 같아요. 항상 예쁜 사랑 주셔서 진심으로 감사하고 북미 투어를 시작으로 전 세계에 계신 캐럿 분들을 만나면서 많은 여정을 함께 나아가고 싶고, 소중한 추억을 만들고 싶습니다. 항상 건강 하시고 밥 잘 챙겨 드시고, 행복한 일들만 가득하길 바랍니다.



승관 : 이번 컴백도 캐럿들 덕분에 가능했어요. 캐럿들은 정말 이번 앨범 신곡 4곡 모두 좋아하실 것 같아요. 많이 들어 주시고, 항상 행복하세요.



버논 : 항상 고맙습니다. 이번 앨범도 많이 좋아해 주시면 좋겠습니다. 항상 건강하세요.



디노 : 이번 앨범도 캐럿들을 위해 심혈을 기울여 준비했습니다. 저희가 전하고 싶은 에너지가 캐럿 여러분께 잘 전달되기를 바랍니다. ‘_WORLD’ 많이 사랑해 주시고, 미소 짓는 하루가 많기를 바랍니다. 감사합니다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr