사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 우주소녀(WJSN)가 스페셜한 컴백 무대를 선사한다.우주소녀는 7일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 스페셜 싱글 앨범 'Sequence(시퀀스)'의 타이틀곡 'Last Sequence(라스트 시퀀스)' 무대를 펼친다.'Last Sequence'는 와일드한 베이스라인과 드럼, 신스가 멜로디를 더욱 돋보이게 하는 팝 스타일 댄스곡으로, 우주소녀의 화려한 퍼포먼스와 넘치는 열정이 그대로 담겨있다.우주소녀는 이날 '엠카운트다운'에서 컬러풀하고 힙한 매력을 선보이며 서머 퀸의 존재감을 빛낼 예정이다. Mnet 경연 프로그램 '퀸덤2' 우승으로 공인된 퍼포먼스 실력은 물론 10인 10색 물오른 비주얼과 멤버들의 섬세하고 시원한 보컬의 완벽한 삼박자가 관전 포인트다.앞서 '퀸덤2' 우승 특전인 글로벌 컴백쇼 'WJSN COMEBACK SHOW : SEQUENCE'를 통해 'Last Sequence' 무대를 최초 공개하며 또 다른 챕터의 막을 올린 우주소녀는 '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 음악 방송에 돌입하며 대중의 마음을 사로잡을 전망이다.이번 신보는 최근 '퀸덤2' 우승으로 화려하게 피어난 우주소녀가 전작 'UNNATURAL(언내추럴)' 이후 1년 4개월 만에 선보이는 스페셜 싱글 앨범이다.타이틀곡 'Last Sequence' 뿐만 아니라 엑시가 작사, 작곡에 참여한 10인 버전의 'AURA(아우라)', 'Done(던)', 다원이 작곡한 연정과의 듀엣곡 'Stronger(스트롱거)'까지 우주소녀의 서사를 대변하는 다채로운 곡들로 채워졌다.한편 우주소녀는 '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'로 스페셜 컴백 무대를 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr