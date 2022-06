방탄소년단 정국, 팬 헌정 자작곡 '마이 유' 공개…전세계 유튜브 1위·日 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 데뷔 9주년을 맞아 팬들에게 자작곡을 선물하며 전세계에서 폭발적인 화제를 모았다.정국은 6월 13일 0시 방탄소년단 공식 SNS, 블로그, 유튜브, 사운드클라우드 등을 통해 프로듀싱 및 작사 작곡에 참여한 자작곡 'My You'(마이 유)를 발매했다.'My You'는 잔잔한 멜로디에 정국의 감미로운 팝 보컬이 어우러진 명불허전 뛰어난 가창력 돋보이는 곡으로 듣는 이들의 고막을 사르르 녹였다.정국은 햇살같이 눈부시고 온화한 음색과 부드럽고 달콤한 보이스로 몽글하고 포근한 감성에 젖게 했다. 또 '아미바라기'로 불리는 정국은 가사 하나하나, 한 음 한 음 온 진심을 담아 노래를 부르며 팬 아미에 대한 뜨거운 사랑을 느끼게 했다.특히 정국은 지난해 생일을 맞이해 진행한 개인 방송 등에서 얻은 아미들의 메시지도 가사에 녹여 감동을 더욱 배가 시켰다.정국은 "제가 여러분들을 생각할 때 떠오르는 이 감정들이 너무 벅차서 가끔은 이 모든 것들이 사라진다면, 혹은 꿈이라면 어떡할까. 이런 생각을 한 적이 있어요" 라며 첫 소절부터 뭉클함을 전했다.더불어 정국은 유튜브에서 'My You by Jung Kook #2022BTSFESTA' 라는 제목으로 'My You' 뮤직비디오도 공개했다.해당 뮤직비디오에서 특별한 인상을 안긴 것은 3월 29일 아미 창단식을 3시 29분으로, 6월 5일 데뷔 7주년을 맞아 정국이 자작곡 스틸 위드 유(Still With You)를 팬들에게 선물한 날을 6시 5분으로, 6월 13일 방탄소년단 데뷔일을 6시 13분으로, 7월 9일 아미 생일을 7시 9분 등 의미 있는 추억의 날들을 시계 속 시간으로 표현하며 잊지 못한 감동을 선사했다.이에 당일 정국의 'My You'가 공개된 이후 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터 총 114개 국가에서 '#myyou', '#JUNGKOOK', '나의 정국', '우리 정구기' 등 해시태그가 실시간 트렌드에 오르는 초특급 반응이 나타났다. 트위터 월드와이드 트렌드에는 'JUNGKOOK'이 #BTS9thAnniversary 1위에 이어 2위에 올랐다.국내 음원 사이트 멜론 인기 검색어 1위, 2위에 'My You'와 '정국'이 각각 올랐고 야후 재팬 실시간 검색 1위에 'My You'가 랭크됐다.13일 기준 'My You'는 1일 875만 이상 스트리밍, 192만 이상 좋아요를 얻으며 24시간 전세계 유튜브에서 가장 많이 본 동영상 1위에 올랐다.13일 'My You'가 유튜브 53개국에서 트렌딩되며 전세계 인기 뮤직비디오 2위와 12일 기준 미국 인기 동영상 1위에 오르는 등 초강력 글로벌 인기를 자랑했다.한편, 방탄소년단은 오는 16일 엠넷 ‘엠카운트다운’을 시작으로, KBS2 ‘뮤직뱅크’(17일), SBS ‘인기가요’(19일) 등에 출연해 라이브 무대를 펼친다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr